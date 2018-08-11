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Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?

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Пассажирское сообщение с РФ
Пассажирское сообщение с РФ / Українські Новини

Инициатива министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по прекращению пассажирского сообщения с Россией вызвало широкий резонанс и целый шквал критики. Претензии шли самым широким диапазоном от "туда ездят наши люди" до "сперва остановите грузовые перевозки". Но министр стратегически совершенно прав и с этим глупо спорить. Пройдемся коротко по пунктам?

Первое – чем меньше у нас связей с Россией, тем однозначно лучше. И гуманитарные связи тут гораздо опаснее торговых. Потому что русский мир не приезжает в товарных вагонах. Он, как шаурма, под видом пищи проникает в организм жертвы. Лезет из приемника в виде шансона, в виде артиста на сцене, газет, журналов и поездок через прозрачную границу. Если бы к 2014 году мы разорвали все эти связи, имели визовый режим, укрепленную границу, украинский эфир и отсутствие российской базы в Крыму – начать гибридную войну было бы невозможно. Это же очевидно.

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Так что план действий прост, курс логичен – подальше от Москвы. По всем аспектам жизни. Разрываем пассажирские перевозки? Чудесно. Автобусов это тоже должно касаться. Изгнали российские сериалы из телевизора? Прекрасно. Образование, госслужба – никаких вторых государственных языков и даже в проекте.

Осталось достроить хорошую стену на границе и вводить визовый режим. Чем меньше связей – тем лучше. Ничего хорошего оттуда в нашу страну не приходит. Давайте уже признаем, что нет у нас временного похолодания в отношениях. Нет перспектив дружбы и сотрудничества. За этой границей враг на долгие годы. И изоляция – самое естественное решение. Потому что инфекция в данном случае очень опасна.

Кстати, количество пересекающих границу из Украины в РФ по железной дороге с 2013 по 2017 годы сократилось в пять раз. А по предварительным итогам 2018 года – еще на 20%. Просто к сведению для понимания тенденции.

Теперь по двум ключевым претензиям. Первая – почему не запрещают товарные перевозки. Ответ прост – вы забываете добавить одно слово. Правильно спрашивать – почему ПОКА не запрещают грузоперевозки. И в правильном вопросе сразу виден ответ. Пока у нас есть критичные позиции по импорту. Ядерное топливо для АЭС, например. До 2014 года 100% стержней мы покупали у российского ТВЭЛ. Сейчас переводим наши станции на американскую продукцию и уже половину перевели. Росатом в истерике, но нас это не задевает. Дайте время, и вопрос будет закрыт.

Что мы еще везем? Уголь марки "А", то есть антрацит закупаем для наших ТЭС. Рынок узкий и РФ там занимает приличный сегмент. Но энергетики достаточно активно перестраивают блоки на марку "Г", которую добывают в Украине и Польше. И если бы им периодически не мешали борцы из АМКУ и СБУ, которым непонятно, почему это приоритет запуска должен быть именно у блоков на украинском угле, процесс шел бы немножко быстрее. Но он идет при полной поддержке среди энергетиков и в правительстве. Дайте немного времени – еще меньше, чем атомщикам. И антрацит станет не нужен совсем, то есть вопрос его покупки отпадет. Будут обратно закапывать.

Прочий импорт на 90% заменить еще легче. А аммиак вообще идет по трубе и баек про русский мир не рассказывает. Правда, разрыв грузоперевозок чреват конфликтом в ВТО (ограничения свободы перевозок), но и тут можно что-то придумать. Нет рельсов – нет искусственных ограничений перевозок, правда?

Что касается претензий про "туда ездят наши люди на заработки" для меня это за гранью добра и зла, вне здравого смысла и потому вообще не интересует.

В Украине есть уже дефицит рабочих рук. И Польше. И в Чехии. Как вообще можно во время войны работать на агрессора? То есть, можно, но как это называется? Можно там что-то строить, можно устроиться на завод по производству мин и снарядов, какая разница? Или моральная граница все-таки есть, но растянута? Работать на Россию можно, но не в военной промышленности. Или можно и в военной промышленности, но записываться в наемники и воевать против Украины уже перебор? Деньги, они же не пахнут. И нельзя быть слегка беременной или практически не изменять мужу. Или ты работаешь на врага, или нет. Все, крапка.

А что касается российских гостей, то все еще проще – "Нехай щастить!" Очень похожая по звучанию есть фраза на русском языке. Как раз к месту.

Автор: Кирилл Сазонов. Источник: Site.ua

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Публікації Україна – Росія Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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