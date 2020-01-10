Почему "Турецкий поток" неудачный политический ход против Украины

Путин, Эрдоган, лидеры Сербии и Болгарии торжественно повернули символический вентиль, запустив газопровод "Турецкий поток". Все очень радовались.

Но... Зачем и кому он нужен, этот "поток"?

1. Изначально это был чисто политический проект – как и "Северный поток". Цель – поставить Украину на колени, лишив ее доходов от транзита российского газа в Европу. Вопрос нескольких миллиардов долларов в год. И ради этого стали строить совершенно коммерчески не выгодные газопроводы в обход Украины. Итог – трубопроводы почти построены, но лишить транзита Украину не удалось – только что с ней подписан новый 5-летний контракт, условия которого практически диктовала именно Украина... Миссия не выполнена.

К слову: Путин и Эрдоган официально запустили "Турецкий поток"

2. Коммерчески "Турецкий поток" чудовищно убыточный проект. В 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк (уволенный, в частности, и за эти оценки) подсчитал, что стоимость проекта – $20 млрд, он не окупится в ближайшие 50 лет и принесет "Газпрому" $13 млрд убытка. Вот цена политически мотивированных решений.

3. Первая ветка "Турецкого потока" пойдет в Турцию. Вторая – в Европу. Главный потребитель – Италия – отказалась от проекта. Остались Сербия и Болгария. Они до сих пор так и не построили свои ответвления и продолжения газопровода. И непонятно, когда и как построят, – денег на это у них нет. А "Газпром", как поставщик газа, не имеет права вкладываться в трубу в Европе. Так что вторая труба придет в Турцию и будет заткнута на неопределенное время... Чудесный бизнес-план!

4. Отдельного упоминания стоит идея второй нитки для Европы. Турция отказалась ее принимать. И Путину удалось уломать Эрдогана, только дав 10%-ю скидку на газ по первой трубе... Так неработающая вторая ветка делает малорентабельными поставки по первой ветке...

5. Впрочем не стоит все сводить к экономически неоправданному политическому решению. Коммерцию на прокладке труб сделали. Не "Газпром". А его поставщики – все больше друзья Путина и друзья его друзей. Они отлично "наварились" на строительных работах и производстве труб.

России и россиянам "Турецкий поток" точно не нужен. Никаких выгод он россиянам не принесет. На него потрачены колоссальные деньги. Деньги русских людей. Которые могли бы быть направлены в бюджет в виде дивидендов. Или пусть на них "Газпром" газифицировал бы Россию-матушку, а не Турцию с Болгарией. Но – нет. На этом не поставишь себя "самым крутым пацаном" в Европе, и друзьям заработать будет намного труднее, ведь тут все упрется в ограниченный платежеспособный спрос россиян, который поднимать российская власть также не намерена...

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