Почему у Трампа антипатия к Украине?

То, что американский президент Дональд Трамп ненавидел Украину с первых дней своего пребывания на посту главы государства, о чем пишет издание The Washington Post, может показаться сенсацией разве что тем американцам.

Американцы никогда не интересовались внешней политикой своей страны и узнали об Украине лишь после публикации стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также: Помпео назвал приоритеты США в политике относительно Украины

В новой статье американского издания озадачивает не сам факт ненависти, а удивление американских чиновников, которые никак не могут понять причин "иррациональной" антипатии Дональда Трампа.

Украина лишь препятствие

Эта ненависть вполне рациональна. Трамп на самом деле (и он никогда не скрывал этого – ни во время предвыборной кампании, ни после нее) хочет договориться с Владимиром Путиным. Война в Украине и аннексия Крыма – серьезное препятствие для "сделки" с российским президентом. И с точки зрения настроений американской политической элиты, и с точки зрения общественного мнения.

Дело даже не в том, на кого Трамп возлагает ответственность за этот конфликт. Может быть это для него не очень важно. Дело в том, что нельзя любить препятствие.

Трамп на самом деле ценил своего бывшего главу предвыборного штаба Пола Манафорта, который был известен своими тесными связями с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем и верхушкой "Партии регионов". Манафорт "погорел" из-за Украины, да вдобавок скомпрометировал Трампа. И дело даже не в причастности украинского руководства к краху Манафорта, активно боровшегося против Украины еще на этапе предвыборной кампании Трампа, но в самом факте связи краха с этой страной.

Трамп назначил своим первым помощником по национальной безопасности Майкла Флинна, который не скрывал своих тесных связей с Кремлем и даже присутствовал на праздновании 10-летия пропагандистского телеканала Russia Today, где оказался рядом с самим Путиным. То, что Флинн обсуждал с российским послом в США возможность отмены антироссийских санкций, которые были введены из-за Украины – тоже правда. И то, что Трамп был вынужден отправить Флинна в отставку не потому, что сам этого хотел, а потому, что Флинн стал фигурантом одного из первых громких скандалов в его администрации – тоже правда.



Майкл Флинн / Фото из открытых источников

Вас также может заинтересовать: Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Дональда Трампа прокуратуре

Одна нелюбовь на двоих?

Так с какой стати Трампу любить Украину? По большому счету, его личное отношение к этой стране не сильно отличается от отношения Владимира Путина. Путин ненавидит Украину просто за то, что она есть и еще не стала частью или сателлитом его государства.

Трамп ненавидит Украину за то, что она стала досадным препятствием для его возможной "сделки" с Путиным и совместного противостояния китайской экономической экспансии. Можно сказать, что оба политика живут в мире собственных иллюзий, но именно они принимают решения, которые в конечном счете определят наше ближайшее будущее.

И в этом смысле еще одной иллюзией было считать, что Трамп вдруг полюбит Украину, когда познакомится с Владимиром Зеленским. Потому что дело вовсе не в Зеленском или в Порошенко, а в Украине как таковой.

Иллюзией является и то, что личная ненависть Трампа может стать фундаментом американского отношения к Украине. Не может. Потому что Трамп, в отличие от Путина, не только человек, который принимает решения. Это еще и институция президента, которая взаимодействует с другими институциями. Именно благодаря этому Соединенные Штаты все время пребывания Трампа на посту президента помогали Украине и не благоволили к России.

Сотрудничество не с Трампом-кандидатом, а с Трампом-президентом

Пытаться очаровать Трампа, как это делал Зеленский во время пресловутого телефонного разговора – неблагодарное и бессмысленное дело. Трампу все равно кто там на другом конце провода. Ему нужно победить на предстоящих выборах и, наконец, добиться "сделки" с Путиным. Возможно, он даже считает, что во время второго срока осуществить это будет проще.



Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото из сайта президента

Но с Трампом нужно и можно сотрудничать. Не помогать Трампу-кандидату, а сотрудничать с Трампом-президентом во всем, что касается помощи Украине и сдерживания России. И привлекать к этому сотрудничеству другие американские институции – конгресс, госдеп, Пентагон, гражданское общество, СМИ. Потому что только так можно превратить антипатию Трампа в дружеские намерения.

Если украинскому президенту удастся удержаться от искушения "подыграть" американскому коллеге, Киев переживет этот период раздражения Трампа, сколько бы он ни длился.

Если искушение окажется сильнее, Украина рискует вызывать раздражение уже не только у Трампа, но у всей политической Америки.

Автор: Виталий Портников

Источник: Belsat TV

Интересно: Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина