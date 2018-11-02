Почему Украина бедная страна?

Потому что люди готовы проголосовать за тех, кто сделает страну еще беднее. Лидеры политических опросов – Тимошенко и Зеленский. Зал хлопает стоя. Прекрасный выбор.Просто таки мечта Коломойского, который наверное любит играть сам с собой в шахматы.

Тимошенко уже огласила новый курс, который является курсом на Венесуэлу. Просто таки повторяет шаги, которые уже сделали в этой латиноамериканской стране. И конечно же приведет к точно такому же результату. При том, что у нас у всех перед глазами пример, что делает со страной выбор "больше зарплат, меньше тарифов" – люди готовы отдать власть Тимошенко.

Читайте также: Выборы и обещания: эксперт рассказал, кто и когда дал старт популизму политиков

Которая обещает европейские зарплаты, но будет делать все то, чтобы зарплаты стали венесуэльскими. Потому что так всегда происходит, когда сначала повышают зарплаты, тупо печатая деньги, а потом ожидают рост экономики, вместо того, чтобы понять, что высокие зарплаты появляются только в результате роста экономики, который возможен только в результате роста инвестиций. А инвестиции приходят только после реформ.

Зеленский вообще не имеет никаких взглядов и никаких ценностей. И является просто пример абсолютного популизма. Который всегда заканчивается плохо для той страны, которая его выбирает. И люди все равно готовы голосовать за человека, который просто красиво говорит в сериале.

Не спрашивая даже о том, что он хочет делать. А если бы спросили, то получили бы шутку в ответ. И аплодировали бы шутке. Спросите у Зеленского на дебатах, какую монетарную политику от предпочитает и вы наверняка получите ответ в стиле "главное чтобы монета была в кармане у людей". И этих самых людей устроит такой ответ. Так почему же людей не устраивает последнее место в Европе по уровню ВВП на душу населения?

Тимошенко давно в украинской власти и люди могли бы понять, что она может сделать. Но люди продолжают наступать на грабли. Зеленский всегда был только актером, но хорошим актером с хорошим чувством юмора, и это должно было бы пугать людей, которые хотят видеть его персонажа во главе государства.

Зеленский еще только начинал играть в КВН в тот момент, когда Тимошенко решала вопросы с Лазаренко. Зеленский продолжает делать то, что тогда. И Тимошенко продолжает. А благодарные зрители готовы смотреть и хлопать.

Гордые потому что бедные?

Но люди не учатся на своих ошибках и не хотят думать. А потом опять будут спрашивать, почему же мы самые бедные. И при этом, вероятно, считать себя очень особенными, ведь хотят выбрать свой особенный украинский путь, отличный от общемировой практики. Почему страна с бедными людьми может вдруг предложить миру особенный путь, если обладает лишь опытом приведения себя в состояние бедности, никто не задумывается? Мы бедные и очень гордые?

Мы такие гордые, что нам кажется унижением получения адресных субсидий, но не против, когда государство продает всем дешевый газ. Это не унизительно? Или унизительно, что субсидию дадут только тебе, а дешевый газ и бедному и богатому? А без субсидии не ясно, что кто-то бедный, а кто-то богатый? Само по себе это не унижает маленького гордого украинца? Который считает, что достоин лучшего и только по странному стечению обстоятельств застрял в бедности. Просто не повезло? И надо еще десять раз повторить тоже самое и тогда наконец повезет?

Можно сколько угодно говорить о том, что коррупция формирует образ несправедливости и люди не принимают правильные реформы. И поэтому готовы голосовать за популистов. И поэтому говорят, что страна движется в неверном направлении даже несмотря на рост реальных доходов населения и рост экономики.

Читайте также: Высокие рейтинги Зеленского и Вакарчука – это очень серьезный звоночек, – Голобуцкий

Даже интересно, кстати, если это направление не верное, то верным ли будет направление, когда экономика будет падать. Если последние годы мы движемся в неправильном направлении и наша долговая нагрузка снижается (а она снижается, потому что отношение гос долга к ВВП снизилось за 2 года с 80% к 63%), то верно ли говорить, что в правильном направлении – это когда мы наращиваем государственный долг?

Но нам предлагают войти в положение маленького украинца, которого все обманывают. Который видит не системность реформ и тот факт, что коррупция процветает и коррупционеры легко уходят от ответа. И простить ему его глупость. И инфантилизм. Это конечно хорошее объяснения с точки зрения стороннего наблюдателя.

Но с точки зрения простого человека выглядит как "назло бабушке отморожу уши". Потому что выбирая популистов вы не уменьшите не справедливость, потому что каждый из популистов сохранит высокий уровень коррупции.

Ведь коррупция – это суть популизма, ибо вы хотите власть не для того, чтобы провести изменения и говорите об этих изменениях, а вы хотите власть ради власти. Так что голосуя за популистов вы голосуете за ту же коррупцию, что есть и сейчас.

Но при этом вы делаете страну слабее и беднее, потому что рецепты популистов – это даже не фуфломицины, которые имитируют лечение. Рецепты популистов – это вредительство, которое говорит, что если вы простудились, то должны выйти на улицу и голышом бегать по снегу. Ведь какой-то мужик когда-то так сделал и закалился. А значит нам, Украине, надо выбрать свой особый путь и бегать голышом по снегу, вместо того, чтобы пить горячий чай.

Болеть потом будем все вместе. И болеть сильно. И те, кто из-за своей обиды на несправедливость выбирают тех, кто гладит их по головке и говорит то, что им нравится и те, кто сейчас оправдывает маленьких украинцев в их желании найти справедливость, которая мешает им воспринимать адекватно реальность и принимать необходимые изменения. И если мы такие умные, гордые и достойны лучшего, то может следует как-то проявить свои лучшие качества.

Потому что если мы такие, то значит способны думать и должны быть покрыты последними матами за то, что думать отказываемся. Потому что не реализуем свой украинский потенциал, о котором мы слышим лет 25. А если мы не умные и не гордые и не особенные, то может просто сделаем то, что уже сделала Польша и не будем "выделываться"?

И если не надо выделываться, то может стоит наконец поступить разумно и хоть раз не голосовать за популистов? Чтобы наконец оправдать сказки про мудрый украинский народ, которыми балуют маленьких украинцев все политики по очереди, в тайне посмеиваясь над тупостью тех, кто им верит.

Читайте также: Как политики используют войну на Донбассе в погоне за рейтингами

Автор: Сергей Фурса