Починати будемо не з бізнесу, – Мельник про плани БЕБ

Новостворене Бюро економічної безпеки розпочне свою роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття. До перевірок бізнесу перейдуть вже після того.

З чого розпочне роботу БЕБ

До бізнесу "підуть" у третю чергу. Про це голова БЕБ Вадим Мельник розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків. Виявлення та подолання "схематозу", далі – корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми,

– пояснив чиновник.

Лише тоді, за словами Мельника, відомство перейде до перевірок бізнесу. Адже він – "наслідок використання схеми".

Коротко про Бюро економічної безпеки

Відомство розслідуватиме економічні злочини проти України. На створенні нового органу наполіг Міжнародний валютний фонд.

БЕБ контролюватиме діяльність бенефіціарів фінансових операцій та шукатиме порушення закону в обігу коштів структур бізнесу та держави.

Своєю діяльністю відомство має зменшити частку тіньового бізнесу в Україні, збільшити надходження податків та зборів тощо.