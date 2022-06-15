Починайте озиратись: у Маріуполі починається активний спротив окупантам

Маріуполь не прийняв російську окупацію. У місті зафіксовано, як мінімум, два випадки активного супротиву місцевого населення.

Один із них зафіксували 9 червня, тоді відважні маріупольці підпалили техніку ворога. Згодом, 11 червня, невідомий вдарив ножем працівника МНС Росії, розповів радник очільника міста Маріуполя Петро Андрющенко.

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Спротив мешканців Маріуполя: що відомо

За словами Андрющенка, пасивний спротив, який раніше проявлявся саботажем наказів окупантів, переходить в активну фазу. Лише за попередній тиждень зафіксовано 2 випадки, які, ймовірно, пов'язані із розквітом партизанського руху у місті.

9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС Росії раптом згоріло два тягачі та три великих причепи до вантажівок. Причина – підпал,

– розповів Андрющенко.

Вже через кілька днів, напередодні "святкування дня Росії" в натовпі за гуманітаркою біля супермаркету "Метро" невідомий вдарив ножем в спину працівника Міністерства надзвичайних справ країни-агресорки. Інцидент трапився 11 червня.

Поранення виявилось смертельним, – підсумував радник мера.

Це лише два підтверджені факти. На жаль, інші випадки не афішуються, відтак розповсюджувати інформацію про них наразі небезпечно. Утім, влада Маріуполя вірить, що супротив лише набиратиме обертів.

"Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч", – наголосив Андрющенко.

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Населення Маріуполя зменшилось у 5 разів

Маріуполь зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Від початку повномасштабної війни населення міста зменшилося аж у 5 разів. Від 100 – 120 тисяч місцевих досі не покинули окуповану територію. Водночас левову частину людей депортували або вбили загарбники.

Від 50 до 70 тисяч людей перебувають на тимчасово окупованому Донбасі.

47 тисяч місцевих депортували до Росії та Білорусі.

Понад 22 тисячі людей загинули від дій російських окупантів.

Ще близько 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну Україні територію.

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