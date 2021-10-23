Почне наново вчитися ходити, – Шефір про свого водія, якого поранили під час замаху

Водій Сергія Шефіра, який постраждав під час замаху на посадовця, оговтується від пережитого. Наразі він продовжує лікування та ще не встає з ліжка.

Зазнавши поранення, водій Олександр Іванько продовжив рух. Йому вдалося проїхати ще близько 5 кілометрів. Ймовірно, саме це врятувало йому та Шефіру життя.

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Що відомо про стан пораненого водія

За словами Шефіра, Олександр Іванько приблизно за 7 – 10 днів зможе стати на милиці. "Він почне наново вчитися ходити", – пояснив перший помічник президента Зеленського.

На початку жовтня Шефір розповів, що життю його водія нічого не загрожує. Тоді він також запевнив, що психологічно той "почувається" нормально й після одужання повернеться до своїх обов'язків.

Перед лікарнею Іванько допоміг слідству

Напад на Шефіра відбувся зранку 22 вересня. Неподалік Києва невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента. Кулі влучили лише у водія, сам політик не постраждав.

Внаслідок нападу Олександр Іванько зазнав поранення в ногу. Його доставили до лікарні каретою швидкої допомоги й прооперували. Реанімаційні заходи не знадобилися.

Перед тим, як відправитися до лікарні, водій Шефіра навіть встиг допомогти слідчим. Він зміг вказати правоохоронцям на місце, звідки здійснювалися постріли.

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