Чи буде загострення зі сторони Росії та від чого це залежить: прогноз генерала Ходжеса

Екскомандувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Росія шукає привід для того, аби напасти на Україну та пояснити це начебто "захистом росіян". Водночас реальних загроз для ескалації конфлікт зі сторони Кремля він не бачить, зокрема через те, що окупанти не розгортають шпиталі.

Ходжес в інтерв'ю виданню зазначив, що експерти в українських Збройних силах, Міністерстві оборони та розвідувальних структурах уважно дивляться на "погоду" та відстежують логістичну активність Росії.

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Можливість нападу Росії на Україну

Генерал-лейтенант наголосив, що одна справа – мати війська на кордоні, але зовсім інша – забезпечити їх усім необхідним для проведення операцій. Мова йде про пальне, боєприпаси та шпиталі.

Якщо ви не бачите шпиталів, я не впевнений, що серйозне зіткнення – це те, до чого готові російські війська,

– вважає Ходжес.

Він також додав, що зі слів головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака знає, що українські війська готові відбивати атаки Росії.

Кремль готує провокації

Водночас екскомандувач ЗС США в Європі звернув увагу на те, що Кремль шукає привід та можливість створити ситуацію, у якій він скаже, мовляв, "ми повинні захистити росіян, які потерпають в цій ситуації, в нас немає води".

Тому ЗСУ, застерігає Ходжес, мають бути дуже обережними, аби не дати росіянам привід, яким вони моментально скористуються і який вони самі намагаються створити.

Загострення на Донбасі: головне

Чергове загострення на Донбасі почалося з бою біля Шумів 26 березня. Тоді внаслідок обстрілів окупантів загинули 4 українських військових, ще 2 – отримали поранення.

Пізніше українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною. Ймовірно, Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.

Також держава-окупант під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з кордоном України.

Однак військові експерти заявляють, що у найближчі тижні чи місяці ескалації конфлікту зі сторони Росії не буле.



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу