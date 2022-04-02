Буде зовсім інша війна з допомогою НАТО, – Арестович про ймовірне застосування Росією хімзброї

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що мала вірогідність застосування хімічної зброї залишається завжди, але росіяни на це не підуть.

Про це Арестович сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, хімічна зброя практично не ефективна проти військових. Вона ефективна проти цивільних.

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"Хімічна зброя неефективна проти військових"

Ефективна вона була на початку Першої світової війни, коли ніхто не знав, що це та як себе поводити. Згодом з цим вже впоралися і в Другій світовій її вже не застосовували. Але не тому що всі були гуманні, а тому що вона неефективна,

– заявив радник глави ОП.

Він додав, що хімічна зброя залежить від багатьох умов – погодних, вітру тощо.

Олексій Арестович нагадав, що проти цивільних хімічну зброю використовували в Сирії, тоді загинуло 1300 людей. "Але там були специфічні умови і наслідки. Тоді Байден заявив, що застосування хімічної зброї стане причиною, після якої НАТО втрутиться", – додав він.

"У випадку хімічної атаки це буде зовсім інша війна"

Арестович вважає, що росіяни самогубці, але не настільки, щоб її використовувати.

Налякати військових вони не зможуть, це буде неефективно, а знищити цивільних – це означає, що почнеться зовсім інша війна, з допомогою НАТО безпосередньо. Не думаю, що їм це потрібно,

– зазначив він.

Радник глави ОП каже, що хімічна зброя не додасть Росії нічого, а от місце постійного члена Ради Безпеки ООН можна позбутися після цього.

Арестович про хімічну зброю: "Росіяни самогубці, але не до такого рівня"



До слова, російські пропагандисти продовжують поширювати фейки про "біолабораторії" в Україні. Олексій Данілов не виключає, що росіяни таки наважаться застосувати хімічну зброю. За його словами, РФ готова до сценарію застосування хімічної зброї в Україні.