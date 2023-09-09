Почули "бавовну", а потім почалася пожежа: у Сімферополі горить військова частина

В окупованому Сімферополі в суботу, 9 вересня, знову неспокійно. У місті яскраво горить військова частина.

Кадри пожежі військової частини у Сімферополі в мережі публікують місцеві пабліки, пише 24 Канал. У повідомленнях мовиться, що спершу було чути "бавовну", після чого почалася пожежа.

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У Сімферополі чули звуки стрільби

"Крымский ветер" інформує, що в Сімферополі в російській військовій частині на вулиці Калініна спочатку йшов дим, після чого було чути звуки стрільби.

У Сімферополі горить військова частина: дивіться відео

Згодом так званий "радник глави" окупованого Криму Олег Крючков прокоментував пожежу у військовій частині в Сімферополі. В окупантів традиційно "все під контролем".

За словами Крючкова, у військові частині нібито сталося "звичайне побутове загоряння". За його словами, на місці працюють два пожежні автомобілі. Також він сказав, що пожежу нібито локалізовано.

Водночас так званий "радник глави" окупованого Криму чомусь не назвав причину пожежі у військові частині, так, ніби це буденна ситуація.

У районі Старого Криму чули потужні вибухи