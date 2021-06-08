Відчувають себе невдахами, – бойовик Пургін визнав, що Росія програла війну Україні

Один з ідеологів бойовиків на Донбасі Адрій Пургін визнав, що Росія програла війну Україні. Крім того, він сказав, що сепаратисти на Донбасі відчувають себе невдахами.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський зазначив, що такі заяви Пургін сказав в інтерв'ю російським ЗМІ. За словами бойовика, досвід Донбасу був негативним.

До речі Якщо Україна відмовиться від Донбасу, то лінія фронту посунеться далі, – Казанський

Пургін каже, що бойовики – невдахи

Так званий "ідеолог" запевнив, що ніхто не отримав те, що хотів. Зокрема, місцеві бойовики не отримали влади.

Вони (бойовики – 24 канал) відчувають себе невдахами за великим рахунком. Вони ризикнули всім, втратили все, а зараз вони забуті та нікому не потрібні,

– сказав Пургін.

На думку Пургіна, підсумки Донбасу для Росії близькі до Цусімського бою.

"Проміжно підсумки Донбасу для Росії близькі зараз до Цусіми для Російської імперії - поразка від слабкого противника, України", – стверджує бойовик.

Зверніть увагу! Раніше ексватажок бойовиків Ігор Гіркін визнав роль Росії у війні на Донбасі. Він наголосив, що в окупантів є значні проблеми з людськими ресурсами та озброєнням, а більш ніж половина техніки – несправна. Бойовик наголосив, що відповідальність за це несе Росія, зокрема Міністерство оборони.

Перед тим Гіркін визнав, що в серпні 2014 року бойовики так званих "республік" зазнали поразки від української армії. Він зауважив, що тоді їх врятували російські війська.