Подалі від агресора: на Прикарпатті різко зріс попит на оренду житла через загрозу з боку Росії

На тлі агресії Росії в Івано-Франківську різко зріс попит на оренду житла. Чимало жителів зі Східної та Центральної України вирішили перечекати тривожні часи саме тут.

За словами рієлторів, така тенденція почалася на початку лютого. Вони щодня отримують по кілька десятків дзвінків із запитами на будинки чи невеликі квартири, повідомляє 24 канал.

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Хто саме шукає житло

Здебільшого люди планують орендувати житло на 1 – 2 місяці. Серед охочих – як окремі сім’ї, так і великі компанії, які шукають офіси та помешкання для своїх співробітників.

Це Київ, Харків, Черкаси. Переїжджають сім'ями, разом зі своїми офісами. Були такі варіанти, що й люди бронювали дистанційно. Приїжджали представники фірм й укладали договори. Поки що, звичайно, це оренда, адже люди знайомляться з містом. Однак багато хто говорив, що планує купити. Оксана Атаманюк Голова комітету облвідділення Асоціації фахівців з нерухомості

Місцева влада готується до різних сценаріїв

Прихистити жителів інших областей готується й місцева влада. Якщо доведеться приймати біженців, то для їхнього тимчасового розміщення вже визначили кілька потенційних місць.

Вже залучено наш комунальний готель "Бандерштадт", а також табір "Лімниця", який готовий приймати людей. У крайньому разі, є спортзали шкіл, гуртожитки училищ. Також проситимемо навчальні заклади приймати людей,

– розповів мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, також у місті збирають базу даних, яку можна буде використати для оренди житла на тривалий період.

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Міський голова додав, що свою роботу у цьому напрямку наразі координують усі мери Західної України. Попри те, що вони напрацьовують план дій, все-таки сподіваються, що повномасштабної війни не буде.