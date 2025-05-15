Подальші кроки щодо перемовин з Росією ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, – ЗМІ

У четвер, 15 травня, в Стамбулі можуть відбутися переговори між Україною та Росією. Однак подальші кроки будуть ухвалені після зустрічі Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Ймовірні переговори між Україною та Росією: що зараз відбувається у Стамбулі

Чи відбудуться переговори з Росією

За словами джерела журналістів, обізнаного з ходом візиту Володимира Зеленського, рішення щодо переговорів з російською стороною будуть ухвалені після зустрічі з президентом Туреччини.

Також варто зазначити, що склад делегації зі сторони України наразі публічно не оголошувався.

Раніше в The Wall Street Journal повідомили, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація вимагатиме лише одного – 30-денного припинення вогню. Цю інформацію також підтвердило джерело Суспільного, обізнане із позицією України.

У WSJ підкреслили, що Путін відправив до Туреччини на зустріч з українською делегацією чиновників невисокого рангу. Це поставило під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини та відкинуло будь-які сподівання на "прорив" у переговорному процесі.

Нагадаємо, ввечері 14 травня Владімір Путін провів нараду щодо підготовки переговорів у Стамбулі з Україною. У нараді взяли участь члени делегації, голова МЗС Лавров, міністр оборони Бєлоусов та інші високопосадовці та військові.