Подарунки на Новий рік: де українці купують подарунки і що даруватимуть

Подарунки близьким українці люблять купувати заздалегіть. Зокрема, 31% респондентів – частково закупляють гостинці наперед. Ще 27% українців завчасно купують усі подарунки.

За місяць до свят новорічний шопінг розпочинають 65% опитуваних. За тиждень до свят штурмувати крамниці починають 33% респондентів.

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Де українці купують подарунки

У торгових центрах;

в інтернет-магазинах;

у супермаркетах.

Цікаві деталі

Українці люблять знижки. За акціями продукти купують 52% опитаних, подарунки – 49%.

Смаколики досі залишаються найпопулярнішим подарунком на новорічно-різдвяні свята. Їх планують дарувати 48% опитуваних.

Рейтинг найпопулярніших подарунків

Косметика – 29% респондентів;

іграшки, дитячі речі – 27%;

предмети декору, сувеніри – 24%;

одяг – 21%;

гаджети – 18%;

алкоголь – 16%;

готові набори подарунків – 15%;

чай та кава – 12%;

прикраси – 12%.

40% українців цьогоріч часто відчували стрес

Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що упродовж 2021 року понад 40% українців часто страждали від стресу.

Іноді відчували стрес ще 29% опитуваних.

Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес, 7% – ніколи.

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Участь в опитуванні взяли українці віком від 18 до 55 років. Обсяг вибірки – 1000 респондентів. Метод – онлайн-опитування.