Подарунок на Великдень: бригада Мономаха ефектно знищила техніку окупантів – потужне відео
24 квітня 2022 , 21:07Читать новость на русском
Захисники України продемонстрували справжню гостинність для російських окупантів на Великдень, не залишивши ворога без подарунків.
У неділю, 24 квітня, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха зуміла знищити техніку росіян.
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Захисники України передали подарунок ворогу
Йдеться про ворожий БМП та машину з БК. Ця техніка окупантів більше не зможе паплюжити територію України.
Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!,
– закликали військові.
Знищення техніки ворога:
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