Податкова амністія стимулює ухилятися від сплати податків, – Фурса

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Податкова амністія насправді не розв'язує проблем в Україні, а навпаки стимулює людей ухилятися від сплати податків. Ба більше, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк виступили проти такої ініціативи.

Джерело:

24 канал

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, навряд чи податкову амністію запровадили для українського суспільства.

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І МВФ, і Світовий банк проти податкової амністії. Вони кажуть, що у світі ніде це не призвело до позитивних результатів, а також стимулює подальше ухиляння від сплати податків,
– сказав Фурса.

Він зауважив, що є група українців, яка зіткнулась з величезними проблемами. Під тиском зовнішнього світу почав працювати фінансовий моніторинг та боротьба з офшорами.

"Група людей, які отримували зарплату в конвертах чи чимось торгували – вони сидять на купі кешу, але витрачати її не можуть. Вони не можуть принести в банк, вивезти за кордон чи щось купити. Саме для цих людей і робиться податкова амністія", – зазначив Фурса

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Як пояснив Фурса, підприємці розуміють, що їм не варто платили 18% податку, якщо можна почекати і заплатити лише 5%.

"Все завели, підмили у такий спосіб гроші і далі продовжуватимуть ухилятися. Ба більше, тепер зможуть показати будь-якому банку гроші, бо він їх задекларував", – підсумував інвестиційний банкір.

Що таке податкова амністія?

Люди мають можливість сплатити податки з доходів, з яких раніше не сплачували. Те, що терміни платежів вже минули – не проблема. У такий спосіб платник заповнює так звану нульову декларацію. Данило Гетманцев вважає, що податкова амністія дозволить людям вийти з тіні.

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