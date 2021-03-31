Податкова амністія стимулює ухилятися від сплати податків, – Фурса

Податкова амністія насправді не розв'язує проблем в Україні, а навпаки стимулює людей ухилятися від сплати податків. Ба більше, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк виступили проти такої ініціативи.
Джерело:24 канал
Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, навряд чи податкову амністію запровадили для українського суспільства.
До теми Рада зробила крок до податкової амністії для українців: що це означає
І МВФ, і Світовий банк проти податкової амністії. Вони кажуть, що у світі ніде це не призвело до позитивних результатів, а також стимулює подальше ухиляння від сплати податків,
– сказав Фурса.
Він зауважив, що є група українців, яка зіткнулась з величезними проблемами. Під тиском зовнішнього світу почав працювати фінансовий моніторинг та боротьба з офшорами.
"Група людей, які отримували зарплату в конвертах чи чимось торгували – вони сидять на купі кешу, але витрачати її не можуть. Вони не можуть принести в банк, вивезти за кордон чи щось купити. Саме для цих людей і робиться податкова амністія", – зазначив Фурса
Зверніть увагу Не один мільярд доларів: скільки недоотримує Україна через ухилення від сплати податків
Як пояснив Фурса, підприємці розуміють, що їм не варто платили 18% податку, якщо можна почекати і заплатити лише 5%.
"Все завели, підмили у такий спосіб гроші і далі продовжуватимуть ухилятися. Ба більше, тепер зможуть показати будь-якому банку гроші, бо він їх задекларував", – підсумував інвестиційний банкір.
Що таке податкова амністія?Люди мають можливість сплатити податки з доходів, з яких раніше не сплачували. Те, що терміни платежів вже минули – не проблема. У такий спосіб платник заповнює так звану нульову декларацію. Данило Гетманцев вважає, що податкова амністія дозволить людям вийти з тіні.
Фурса розкритикував можливість податкової амністії в Україні: відео