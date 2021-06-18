Батіг або пряник: чи варто боятись податкової амністії, яку пропонує держава

18 червня 2021 , 18:00
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Джерело:

"Підгорає" на 24 каналі

Держава для нас підготувала "батіг та пряничок" у вигляді податкової амністії. У нас немає грошей, але долари продавати не будемо. Так от, саме їх держава і пропонує амністувати.

У підсумку може дістатися або батіг – банківський моніторинг – або пряник. Останнє – це 5% податку. Що саме отримаєте – вирішувати вам.

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Варто уточнити, про які саме гроші мовиться.

Що передбачає податкова амністія

Якщо ви законослухняний громадянин, отримуєте свою зарплату на банківську карту, а потім знімаєте її і купуєте іноземну валюту – добре. Якщо ви складаєте купюру до купюри, бо так вам здається надійніше, то хай так і лежать. Навіть переконувати вас вкласти їх у якийсь банк чи бізнес не буду, бо гроші – ваші, і держава свої руки до них навіть сунути не буде.

Однак якщо у вас є деякі заощадження, які ви отримали поза офіційними каналами. Наприклад, ту ж зарплату, але у конверті, або квартиру в оренду здаєте неофіційно, або займаєтесь підприємницькою діяльністю в інтернеті – то от та сама нульова декларація для вас невдалий подарунок від президента.

Довідка.  Законопроєкт про податкову амністію проголосували 15 червня. Відтак з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Податкова амністія запрацює 1 вересня. Українців закликають чесно показати все своє нажите добро, з якого вони не платили податки. Держава обіцяє закрити на це очі за символічну плату:

  • лише за 5% від суми, якщо ваші заощадження зберігаються в Україні;
  • 9%, якщо в іноземних банках; 
  • 2,5%, якщо ви придбаєте на них цінні папери.

Повірте, це значно менше ніж платить будь-хто, хто працює офіційно. Наприклад, лише збір на доходи фізичних осіб у нас – 18%. Тож у будь-якому випадку ви "в плюсі".

Однак цей аукціон небаченої щедрості має свій термін – 1 рік. Щоб ви все порахували, вписали в декларацію і сплатили податки. 

Не все так просто

Податкова амністія поширюється лише на те, що ви заробили до 2021 року. Це може бути що завгодно, не лише валюта, а й нерухомість, чи цінні папери. Щоправда, щоб гроші ваші держава врахувала – готівку треба обов'язково покласти у банк.

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Все це заборонено робити чиновникам та злочинцям – тим паче якщо їхні статки під слідством.

Тепер про плюси, мінуси і підводні камені цієї президентської ініціативи, яку підтримали народні депутати. Чому саме зараз? Інвестиційний банкір Сергій Фурса відповість на це запитання, бо вже "собаку з'їв".

"Чому про це говорить Зеленський? Він з тієї галузі, де люди дуже багато заробляти в кеші, ми всі пам'ятаємо ті розмови про 100 тисяч доларів за те, що ти ведеш день народження Суркісів і так далі. І оці всі гроші у таких людей – незаконні, вони не можуть їх нікуди притулити, бо з них не сплачені податки, тож останнім часом вони почали стикатися з проблемами, бо вони не можуть їх витрачати", – сказав Фурса.

Добре, мотивація президента зрозуміла. Однак навіщо на цей крок йде держава в обличчі нардепів? Тут все ще більш зрозуміло – щоб вивести економіку з тіні і витягнути ваші тіньові прибутки на світ Божий. Роблячи це, вони звісно сподіваються на краще, але як воно буде – покаже лише час.

Навіщо це робити

  • По-перше, якщо ви зберігаєте свої гроші в банку, то держава і так дізнається, що вони у вас є. Вас спитають, де взяли.
  • По-друге, поки ваші заощадження не легалізовані – вам важко ними скористатися. Щоб купити, наприклад, квартиру, необхідну вам суму потрібно покласти у банк, а там знову ж таки спитають, де ви їх взяли. Вам доведеться пояснювати походження кожної копійки.
  • По-третє, для вас це точно вигода, бо, як я вже сказала, 10 – 15% податку ви економите вже на старті.

Є таки у цій бочці меду і ложка дьогтю, навіть кілька.

Недоліки податкової амністії

  • По-перше, за словами того ж Сергія Фурси, така податкова амністія може спонукати людей і надалі не платити податки, складати свої заощадження десь у сейфі роками і чекати чергової нульової декларації, щоб їх показати.
  • По друге, якщо вірити МВФ, то ніде жодна податкова амністія не дала позитивного економічного ефекту.

Щоправда, все це, як кажуть великі математики, можна "порешать", якщо не шукати легких шляхів і не зупинятися тільки на нульовій декларації, а проводити реформи у цій сфері й надалі. Зараз перспективи у нас не дуже багато.

Інструментів не платити податки далі дуже багато. Податкова не реформована. У нас досі не працює боротьба з економічними злочинами і так далі, проводячи це, держава забирає той єдиний батіг, який в нас є,
– підсумував Фурса.

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Плюс держава також має працювати над своїм іміджем і підвищувати до себе рівень довіри звичайних українців. Утім, закінчити цю програму хотілося все ж таки на позитиві, а точніше – на пораді.

"Якщо у мене є якась людина, у якої є, наприклад, мільйон доларів чи 200 тисяч доларів – то я б йому порадив це зробити. І навіть не 5%, а просто купити державні цінні папери ОВДП. Там ви сплачуєте 2,5%. Я думаю, що для такої людини це була б приємність", – запевнив Фурса.

Приємностей вам бажаю більше, а моментів, від яких би у вас підгорало, менше. 

Автор: Катерина Соляр