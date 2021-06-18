У підсумку може дістатися або батіг – банківський моніторинг – або пряник. Останнє – це 5% податку. Що саме отримаєте – вирішувати вам.

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Варто уточнити, про які саме гроші мовиться.

Що передбачає податкова амністія

Якщо ви законослухняний громадянин, отримуєте свою зарплату на банківську карту, а потім знімаєте її і купуєте іноземну валюту – добре. Якщо ви складаєте купюру до купюри, бо так вам здається надійніше, то хай так і лежать. Навіть переконувати вас вкласти їх у якийсь банк чи бізнес не буду, бо гроші – ваші, і держава свої руки до них навіть сунути не буде.

Однак якщо у вас є деякі заощадження, які ви отримали поза офіційними каналами. Наприклад, ту ж зарплату, але у конверті, або квартиру в оренду здаєте неофіційно, або займаєтесь підприємницькою діяльністю в інтернеті – то от та сама нульова декларація для вас невдалий подарунок від президента.

Довідка. Законопроєкт про податкову амністію проголосували 15 червня. Відтак з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Податкова амністія запрацює 1 вересня. Українців закликають чесно показати все своє нажите добро, з якого вони не платили податки. Держава обіцяє закрити на це очі за символічну плату:

лише за 5% від суми, якщо ваші заощадження зберігаються в Україні;

9%, якщо в іноземних банках;

2,5%, якщо ви придбаєте на них цінні папери.

Повірте, це значно менше ніж платить будь-хто, хто працює офіційно. Наприклад, лише збір на доходи фізичних осіб у нас – 18%. Тож у будь-якому випадку ви "в плюсі".

Однак цей аукціон небаченої щедрості має свій термін – 1 рік. Щоб ви все порахували, вписали в декларацію і сплатили податки.

Не все так просто

Податкова амністія поширюється лише на те, що ви заробили до 2021 року. Це може бути що завгодно, не лише валюта, а й нерухомість, чи цінні папери. Щоправда, щоб гроші ваші держава врахувала – готівку треба обов'язково покласти у банк.

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Все це заборонено робити чиновникам та злочинцям – тим паче якщо їхні статки під слідством.

Тепер про плюси, мінуси і підводні камені цієї президентської ініціативи, яку підтримали народні депутати. Чому саме зараз? Інвестиційний банкір Сергій Фурса відповість на це запитання, бо вже "собаку з'їв".



"Чому про це говорить Зеленський? Він з тієї галузі, де люди дуже багато заробляти в кеші, ми всі пам'ятаємо ті розмови про 100 тисяч доларів за те, що ти ведеш день народження Суркісів і так далі. І оці всі гроші у таких людей – незаконні, вони не можуть їх нікуди притулити, бо з них не сплачені податки, тож останнім часом вони почали стикатися з проблемами, бо вони не можуть їх витрачати", – сказав Фурса.

Добре, мотивація президента зрозуміла. Однак навіщо на цей крок йде держава в обличчі нардепів? Тут все ще більш зрозуміло – щоб вивести економіку з тіні і витягнути ваші тіньові прибутки на світ Божий. Роблячи це, вони звісно сподіваються на краще, але як воно буде – покаже лише час.

Навіщо це робити

По-перше, якщо ви зберігаєте свої гроші в банку, то держава і так дізнається , що вони у вас є. Вас спитають, де взяли.

, що вони у вас є. Вас спитають, де взяли. По-друге, поки ваші заощадження не легалізовані – вам важко ними скористатися . Щоб купити, наприклад, квартиру, необхідну вам суму потрібно покласти у банк, а там знову ж таки спитають, де ви їх взяли. Вам доведеться пояснювати походження кожної копійки.

. Щоб купити, наприклад, квартиру, необхідну вам суму потрібно покласти у банк, а там знову ж таки спитають, де ви їх взяли. Вам доведеться пояснювати походження кожної копійки. По-третє, для вас це точно вигода, бо, як я вже сказала, 10 – 15% податку ви економите вже на старті.

Є таки у цій бочці меду і ложка дьогтю, навіть кілька.

Недоліки податкової амністії

По-перше, за словами того ж Сергія Фурси, така податкова амністія може спонукати людей і надалі не платити податки, складати свої заощадження десь у сейфі роками і чекати чергової нульової декларації, щоб їх показати.

і надалі не платити податки, складати свої заощадження десь у сейфі роками і чекати чергової нульової декларації, щоб їх показати. По друге, якщо вірити МВФ, то ніде жодна податкова амністія не дала позитивного економічного ефекту.

Щоправда, все це, як кажуть великі математики, можна "порешать", якщо не шукати легких шляхів і не зупинятися тільки на нульовій декларації, а проводити реформи у цій сфері й надалі. Зараз перспективи у нас не дуже багато.

Інструментів не платити податки далі дуже багато. Податкова не реформована. У нас досі не працює боротьба з економічними злочинами і так далі, проводячи це, держава забирає той єдиний батіг, який в нас є,

– підсумував Фурса.

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Плюс держава також має працювати над своїм іміджем і підвищувати до себе рівень довіри звичайних українців. Утім, закінчити цю програму хотілося все ж таки на позитиві, а точніше – на пораді.



"Якщо у мене є якась людина, у якої є, наприклад, мільйон доларів чи 200 тисяч доларів – то я б йому порадив це зробити. І навіть не 5%, а просто купити державні цінні папери ОВДП. Там ви сплачуєте 2,5%. Я думаю, що для такої людини це була б приємність", – запевнив Фурса.

Приємностей вам бажаю більше, а моментів, від яких би у вас підгорало, менше.