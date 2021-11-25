Податкова отримала нового тимчасового главу: що відомо про Михайла Тітарчука
Джерело:розпорядження уряду
Михайло Тітарчук став тимчасовим главою Державної податкової служби. Кабмін поклав на нього ці обов'язки 25 листопада.
Тітарчук працює заступником голови ДПС з січня 2020 року. Він вже був тимчасовим очільником служби у квітні 2020.
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В іншому розпорядженні уряду від 25 листопада звільнили Євгена Олійникова з посади заступника голови ДПС.
Хто такий Михайло Тітарчук
Тітарчук раніше працював у міжнародних компаніях у сферах логістики та авіації. Обіймав посаду на держпідприємстві, що підпорядковане Міноборони, протягом 2004 – 2007 років.
У політиці з 2015 року. Тоді він став головою райдержадміністрації Білгорода-Дністровського. У 2016 році працював в уряді Гройсмана заступником міністра Кабміну. Потім перейшов до Мінекономрозвитку на посаду заступника міністра. Там він пробув до вересня 2019 року.
Вже потім потрапив до Податкової, де й працює досі.
Що цьому передувало
- 3 листопада НАБУ та СБУ прийшли з обшуками до ексміністра економіки Олексія Любченка та до виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.
- Детективи говорили про корупцію у Податковій, схема якої полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки. Також нібито допомагали фіктивним підприємствам.
- Сам Олейніков підтвердив обшуки. Після цього Кабмін скасував рішення про його перемогу в конкурсі на голову Податкової.