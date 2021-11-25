Податкова отримала нового тимчасового главу: що відомо про Михайла Тітарчука

Михайло Тітарчук став тимчасовим главою Державної податкової служби. Кабмін поклав на нього ці обов'язки 25 листопада.

Тітарчук працює заступником голови ДПС з січня 2020 року. Він вже був тимчасовим очільником служби у квітні 2020.

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В іншому розпорядженні уряду від 25 листопада звільнили Євгена Олійникова з посади заступника голови ДПС.

Хто такий Михайло Тітарчук

Тітарчук раніше працював у міжнародних компаніях у сферах логістики та авіації. Обіймав посаду на держпідприємстві, що підпорядковане Міноборони, протягом 2004 – 2007 років.

У політиці з 2015 року. Тоді він став головою райдержадміністрації Білгорода-Дністровського. У 2016 році працював в уряді Гройсмана заступником міністра Кабміну. Потім перейшов до Мінекономрозвитку на посаду заступника міністра. Там він пробув до вересня 2019 року.

Вже потім потрапив до Податкової, де й працює досі.

Що цьому передувало