Податкова реформа: Зеленський надав уряду низку пропозицій

Володимир Зеленський звернувся до Кабміну з пропозиціями щодо податкової реформи. Президент просить уряд разом з експертами та бізнесом протягом трьох місяців підготувати низку законодавчих змін.

На ім’я прем’єра Дениса Шмигаля президент скерував відповідний лист, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Що пропонує Зеленський

визначити чіткі та зрозумілі правила оподаткування контрольованих іноземних компаній ;

; надати платникам податків достатньо часу для забезпечення збору даних та інформації, які потрібні для декларування відповідних об’єктів оподаткування;

та інформації, які потрібні для декларування відповідних об’єктів оподаткування; зменшити розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення;

за окремі незначні податкові правопорушення; забезпечити захист даних та інформації , отриманих органами контролю зі звітності про доходи, зокрема, з джерел за межами України, а також даних від компетентних органів іноземних держав;

, отриманих органами контролю зі звітності про доходи, зокрема, з джерел за межами України, а також даних від компетентних органів іноземних держав; розглянути питання про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне розголошення таких даних та інформації”;

таких даних та інформації”; підготувати пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків і зборів;

податків і зборів; забезпечити чіткі правила оподаткування, уніфікувати та зробити зрозумілою термінологію.

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Про напрацювання змін та подання законопроєкту до Ради

Ці законодавчі зміни уряд повинен підготувати впродовж 3 місяців . У роботу залучать експертів, бізнес і комітетом Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

. У роботу залучать експертів, бізнес і комітетом Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Відповідний законопроєкт потрібно внести на розгляд парламенту до кінця 2020 року.

Зверніть увагу! Рада 16 січня 2020 року ухвалила законопроєкт №1209-1, який спрямований на деофшоризацію. Ним вносять зміни до законодавчих актів щодо адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві.