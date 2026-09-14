Кабмін звільнив виконувачку обов'язків голови Податкової служби Лесю Карнаух

Кабінет Міністрів України звільнив виконувачку обов'язків голови ПДС. Леся Карнаух обіймала посаду з 18 червня 2025 року.

Інформацію про звільнення чиновниці повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Про це він написав у власних соцмережах.

Що відомо про звільнення?

У понеділок, 14 вересня, Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби. Причини звільнення прем'єр не повідомив.

Глава уряду заявив, що вже доручив міністру фінансів підготувати пропозиції щодо нового керівництва відомства. Посадовець має внести відповідні кандидатури на посаду очільника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов'язки, на розгляд уряду вже під час наступного засідання Кабміну.

Нагадаємо, що Лесю Карнаух стала виконувачкою обов'язків голови ДПС після того, як її попередника на посаді Руслана Кравченка призначили Генпрокурором України. Обидва призначення відбувались у червні 2025 року.

Також 14 вересня президент України підписав указ про відсторонення Руслана Кравченка від обов'язків генерального прокурора. Проте, за даними ЗМІ, Кравченко сам собі оформив п'ятиденне відрядження до Парижа і виїхав за кордон.