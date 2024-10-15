Це може бути роботою російських спецслужб: у Полтаві підлітки вночі підпалили міську податкову

У Полтаві підлітки вночі підпалили вхід до податкової. За даними з камер спостереження, до злочину можуть бути причетні двоє підлітків.

Суспільне повідомило, що інцидент трапився орієнтовно о 1:30 проти 15 жовтня. Поліція шукає винуватців.

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Що відомо про підпал податкової у Полтаві

Виконувачка обов'язків начальника обласного управління Державної податкової служби Алла Рябкова розповіла журналістам, що камери відеоспостереження зафіксували – до підпалу причетні двоє невідомих.

Залишилася на місці пляшка, і уже з відеокамер ми бачимо, що двоє осіб, найімовірніше, це підлітки по тому, як вони рухалися, по швидкості. Мені здається, що це особи десь 16 – 18 років. Один знімав все це, що відбувалося, інший підійшов до приміщення центру обслуговування платників податків, з пляшки облив двері вхідні та потім здійснив підпал,

– розповіла Алла Рябкова.

За її словами, внаслідок підпалу:

в приміщенні обгоріли двері головного входу та розташований поруч банкомат;

найбільше пошкоджені нижні частини дверей,

сліди горіння видно й на килимках.

Виконувачка обов'язків начальника обласного управління Державної податкової служби пояснила, що не вважає, що інцидент пов'язаний з роботою центру обслуговування платників податків.

У Полтаві підпалили приміщення міської податкової / фото Суспільного та скриншот з відео

"Мені здається, що це робота російських спецслужб, яка спрямована на те, щоб підривати стабільність в країні, щоб сіяти страх, паніку. Це та сама ситуація, яка траплялась з підпалом автомобілів військовослужбовців", – зауважила Алла Рябкова.

Речник поліції Василь Зуб заявив, що правоохоронці почали кримінальне провадження за частиною 2 статті Кримінального кодексу України щодо умисного знищення або пошкодження майна. Якщо провину за цією статтею доведуть, що винним загрожує до 10 років позбавлення волі.