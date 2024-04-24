Як і коли запрацює Подільський міст у Києві та що відбувається з будівництвом метро на Троєщину

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Під час повномасштабної війни у Києві триває будівництво інфраструктурних об'єктів. Здебільшого це дороги – продовження Окружної до Оболоні, шляхопроводи на вулицях Дегтярівській та Богатирській, пішохідний міст у парку "Наталка". Метро на Виноградар уже кілька років перебуває на паузі, але днями міська адміністрація показала спорудження перших тунелів метро на Троєщину.

Історії з метрополітеном на Троєщину, найбільший спальний район Києва, уже кількадесят років. І цьогоріч вона також не дійде до свого фіналу. Водночас ще один довгобуд Києва – Подільський міст, через який колись піде метро, все ж стане повноцінною артерією – ним планують відкрити рух приватних авто на початку осені.

24 Канал з'ясував, як добудовують автомобільні з'їзди з Подільського мосту на лівий берег Києва, що нового там з'явиться та коли запустять автомобільний рух для всіх.



Будівництво з'їзду з Подільського мосту / Фото Михайла Криволапова / КМДА

Куди мав піти Подільський міст

Подільський міст (Подільсько-Воскресенський міст, Подільський мостовий перехід) – один із найпомітніших київських довгобудів. У повній реалізації він має сполучати район вулиці Чорновола через тунель з Подолом, Рибальським островом, а далі – Райдужним масивом, Воскресенкою та Троєщиною на Лівобережжі. Мостом має йти четверта лінія метро – від аеропорту в Жулянах до Троєщини.

Але до цього залишається ще багато роботи. З грудня 2023 року міст сполучає Поділ лише з Русанівськими садами, не доходячи до Троєщини. Замість метро – автобусний маршрут.



Дорога в бік проспекту Шухевича / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Ремонт трамвайних колій швидкісної лінії / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Подільський міст з'явився у планах ще в 1970-их роках, але будівництво перших конструкцій розпочалося у 1993 році та невдовзі припинилося.Через 10 років міст почали будувати знову, а перший рух відкрили у 2023 році – для автобусів, екстрених служб та військових авто. Що цікаво, міст увійшов до німецького посібника, як приклад невдалого проєкту.

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За початковими планами передбачалося два з'їзди з Подільського мосту на лівий берег – на Воскресенку мостами через озеро Радунка в бік вулиці Стальського та естакадами в бік Троєщини та вулиці Оноре де Бальзака.

А метро мало пройти тунелями під озером Радунка через Воскресенку на Троєщину.



Вулиця Петра Вершигори на Райдужному масиві, куди має вийти з'їзд / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Райдужний масив / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

У червні 2019 року, за результатами громадських слухань з мешканцями Воскресенки, які вимагали перенести трасу з вузької вулиці Стальського, КМДА підготувала розпорядження про коригування техніко-економічного обґрунтування лівобережних заїздів мосту.

Відтепер передбачалося два заїзди – з'їзди – з вулиці Оноре де Бальзака та з проспекту Алішера Навої. Вулицю Стальського вирішили не чіпати.



Схема з'їздів та заїздів / Інфографіка 24 Каналу

У 2023 році, перед запуском руху автобусів маршруту 111 мостом, жоден зі з'їздів – заїздів не був готовий. Для руху транспорту трасу з мосту поєднали з вулицею Центральною Садовою на дачному масиві Русанівських садів. Зокрема через те, що вузька вулиця з неякісним покриттям не витримала б повноцінного руху. Мостом запустили лише автобуси та обмежену частину автомобілів.

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Далі розпочалося будівництво "проколу" під залізницею, що дасть змогу вивести рух у бік Троєщини.

Як міст попрямує далі

Траса Подільського мосту на лівому березі впирається в насип залізниці між станціями "Райдужний" та "Воскресенка".Для зїздів на проспект Алішера Навої передбачено естакаду через залізницю, для з'їздів на Оноре де Бальзака будують тунель-"прокол" в насипі.

Зараз на лівобережжі паралельно відбувається кілька процесів будівництва:

споруджуються тунелі метро між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна", які далі прямуватимуть в бік Троєщини;

триває підготовка до "проколу" під залізницею та дороги на Троєщину.



Рух транспорту на з'їздах та заїздах на Подільський міст буде організовано з вулиці Набережно-Хрещатицької в напрямку проспекту Романа Шухевича та вулиці Оноре де Бальзака та у зворотному напрямку. Станом на середину квітня будується основна постійна траса Подільського мостового переходу з тимчасовими технологічними під’їздами для доступу спеціалізованого, будівельного та технологічного транспорту,

– повідомили 24 Каналу в пресслужбі КМДА.

Також будується ділянка дороги від вулиці Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вулиці Оноре де Бальзака).

"Наразі здійснюються такі роботи: виправлення профілю колій трамвая, мощення міжколійного простору залізобетонними плитами, влаштування конструкцій дорожнього одягу вздовж трамвайних колій і будівництво підпірних стін", – заявили в коментарі КМДА.



Будівництво під трамвайною естакадою поруч зі станцією електрички "Райдужний" / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Трамвайні колії, вздовж яких будують дорогу / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Під час наступного етапу будівельники винесуть інженерні мережі залізниці, розберуть колії та залізничну платформу та влаштують палі тунелю в насипі.

Як повідомили у міській адміністрації, за цінами 2021 року кошторисна вартість будівництва з ' їздів складає 602,8 мільйона гривень. Загальна кошторисна вартість проєкту будівництва Подільського мостового переходу у 2021 році складала 19,922 мільярда гривень .

. Генеральним підрядником будівництва є ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД".

Який піде транспорт

Дорога, на яку мав виходити Подільський міст – це частина магістралі Троєщина – Осокорки, запланованої ще з 1980-их років. Зараз збудовано два її фрагменти – проспект Григоренка на Позняках та вулиця Бальзака на Троєщині.їзди, що зараз будуються, поки напряму не поєднуються з вулицею Бальзака, і не стануть частиною майбутньої магістралі.

З грудня Подільським мостом курсує автобусний маршрут №111 від площі Українських Героїв до Дарницької площі через станцію метро "Лівобережна". Добудова заїздів з Троєщини дасть змогу запустити нові маршрути.

Але в КМДА точно не анонсують їх: "Питання щодо запуску громадського та інших видів транспорту мостовим переходом будуть прийматися на рівні Київської міської військової адміністрації".

Тож новозбудована дорога пройде повз проспект Шухевича, станцію швидкісного трамвая "Шухевича" та пересадку з трамвая на кільцеву електричку на станції "Райдужний".

Рух автомобільного транспорту Подільським мостом місто планує запустити на початку осені 2024 року.



Поруч із будівництвом / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Озеро Радунка, під яким прямуватимуть тунелі метро на Троєщину / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

З’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дороги дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину,

– додають в адміністрації столиці.

І це не фінал. Далі мають добудувати естакаду в бік проспекту Алішера Навої на Воскресенці, що з'єднає міст з Воскресенським проспектом.

А потім вже настане черга метро.