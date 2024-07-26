Подивимось, час покаже: підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів, чи винний

18-річний підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон відповів, чи винний. На допиті він залишався абсолютно спокійним.

Кадри з допиту оприлюднило Міністрество внутрішніх справ сьогодні, 26 липня, під час брифінгу, передає 24 Канал.

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На запитання, чи діяв він умисно, чи визнає вину, відповідає: "Буде видно, подивимось".

А на прохання пояснити свої дії він якийсь час помовчав, потім усміхнувся і відповів: "Наступне питання".

Підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів, чи виннний:

Спокійним хлопець залишався і у залі суду. На питання уже журналістів, чи визнає він свою винну у вбивстві Ірини Фаріон, той відповів: "Час покаже", передають кореспонденти 24 Каналу.

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Що відомо про підозрюваного