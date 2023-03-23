Деталі смерті курсанта зі Львова, Ердоган хоче поговорити з Путіним: хронологія 393 дня війни
23 березня 2023, 06:49Читать новость на русском
Вже 293 добу українські захисники й захисниці боронять нашу державу від агресорів. Найгарячішою точкою фронту досі залишається Бахмут – там тривають пекельні бої.
Головні події, що сталися цього дня – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.
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06:10 Окупанти не полишають мрій захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Наведемо коротко головні тези з ранкового зведення:
- Загарбники продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, а на інших – оборонятися.
- Російські терористи обстрілюють мирні населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема минулої доби противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок – є загиблі та поранені.
- Окупанти використали 21 БпЛА типу "Шахед-136", 16 з цих дронів збили українські захисники. Унаслідок ударів ворожих безпілотників також є загиблі й поранені серед цивільних громадян.
- Окрім цього, росіяни здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. "Загроза завдання ворогом подальших ударів залишається по всій території України", – зазначають у Генштабі.
- У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка, що розташовані на території тимчасово окупованої загарбниками території Запорізької області, російські окупанти обійшли будинки місцевих жителів та попередили про необхідність перебування в безпечних місцях із забороною залишення своїх помешкань. Ймовірно, такими маніпуляціями вони намагаються унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення.
- ЗСУ завдають ворогу значних втрат. Протягом доби українська авіація вдарила по ЗРК противника, а також здійснила 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Ракетні війська та артилерія уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.
Поліцейські рятують місцевих жителів після удару: дивіться відео 18+01:46 Батьки 18-річного загиблого курсанта зі Львова розповіли деталі про його смерть. За їхніми словами, хлопець скаржився на тиск командира та керівництва вишу. Він просив, аби його забрали, адже у навчальному закладі було нестерпно.00:59 Реджеп Ердоган заявив, що хоче знову поговорити з Владіміром Путіним. Зауважимо, що нещодавно президент Росії офіційно отримав статус воєнного злочинця. Однак це не заважає турецькому лідеру продовжувати комунікацію з агресором. Дзвінок має відбутися впродовж 2 найближчих днів.