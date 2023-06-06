Кремлю бракує ресурсів навіть для оборони: як далеко зможуть зайти РДК та "Свобода Росії"

Росії бракує сил не лише для воєнних дій в Україні, а й для оборони власних кордонів. Тому Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" можуть зайти далеко вглиб території країни-агресорки.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, влітку, коли багато зелені, партизанські дії матимуть найбільшу ефективність. Так, уже 10 кілометрів Бєлгородщини стали сірою зоною.

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"Росіянам не начхати, але їм просто не вистачає ресурсу, щоб закрити весь кордон. Цей ресурс розташований у зоні бойових дій в Україні. Але якщо вони відтягнуть звідти якусь частину своїх підрозділів, то послаблять там позиції", – пояснив Коваленко.

Російські військові стріляють по повстанцях, але більше від цього страждає мирне населення Бєлгородської області. Так, країна-агресорка накривала з авіації та "Градів" житлові будинки власних громадян.

У Курській, Брянській і Бєлгородській області натепер сконцентровано близько 17 тисяч особового складу, який може обороняти лише до 25 – 50 кілометрів кордону. Водночас загальна протяжність кордону цих областей з Україною становить понад 700 кілометрів – там є де розгулятися.

Як далеко можуть зайти РДК та легіон "Свобода Росії": дивіться відео

Російські добровольці формують буферну зону

"Легіон та РДК мають ефективніший функціонал. Це невеликі мобільні групи, що легко проходять та інтегруються в цю місцевість, яка їм знайома", – зазначив військово-політичний оглядач.

На сьогодні РДК та "Свобода Росії" майже не мають обмеження по фронту, тому можуть охопити 200 – 250 кілометрів з глибиною 3 – 10 кілометрів. Мовиться про таку собі буферну зону на території Росії.

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