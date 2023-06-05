Офіцер ЗСУ пояснив, як події зі "звільнення" Бєлгородщини вплинули на фронт

У Росії Російський добровольчий корпус спільно із легіоном "Свобода Росії" заявили про "звільнення" Бєлгородщини. Так звана спецоперація перейшла вже у другий етап й характеризується просуванням вглиб країни.

Є два позитивних моменти, які спровокувало "звільнення" Бєлгородщини в Росії. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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Хвилі незадоволення будуть збільшуватися

Юрій Федоренко пояснив, що це дуже добре, що на території Росії почалися подібні рухи. У такий спосіб "прокидаються" ті, хто незадоволений владою російського диктатора Владіміра Путіна та має бажання скинути його з престолу.

Чисельність однодумців, які будуть боротися за вільну Росію без диктаторського режиму буде збільшуватися,

– наголосив він.

Рухи за звільнення від гніту Путіна почав лише один легіон. На черзі ще значна кількість народів, які поневолила та анексувала Росія. Тож наразі саме час відновлювати історичну справедливість.

Як Росія планує оборонятися

Командир роти 92 ОМБр пояснив, що не виняток, що події в прикордонних областях Росії матимуть відбиток на фронті.

Зараз не можна констатувати, що значні сили та засоби противник перекинув та той чи інший напрямок,

– зауважив він.

Проте, є й інший бік медалі – резерви, які противник міг би залучити для бойових дій на території України для посилення сил на певному напрямку, нині вимушений залишати в Росії для оборони.

Що відбувається в Бєлгородщині