У що можуть перерости події на Бєлгородщині: військовий аналітик назвав можливий сценарій

Успіхи Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" можуть стати причиною серйозної політичної кризи у Росії. Така ситуація лише гратиме на руку Україні.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз не важливо, як багато добровольців підуть на Бєлгород, а те, як це розбурхуватиме суспільні настрої в Росії.

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Російські добровольці здобудуть ще більшу популярність у своїй країні

Він розповів, що рейд РДК і Легіону "Свобода Росії" матиме декілька наслідків. Найважливіше – російські добровольці, які воюють на стороні України, будуть поповнюватись прихильниками. Серед них ті росіяни, які налаштовані проти Путіна.

Мова про тих росіян, які хотіли б стати частиною російської опозиції, але не змогли цього зробити, адже російська опозиція зараз, в основному, перебуває на Заході,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Також російські добровольці набуватимуть прихильників серед російських силовиків. Мусієнко каже, що вже є саботажники серед силових відомств в Росії, які допомагають РДК і ЛСР. Крім цього будуть наростати розбіжності між різними угрупуваннями всередині Росії.

"Будуть діяти різні опозиційні групи всередині Росії. Влада в Кремлі не встигатиме на це реагувати. Це лише розпалюватиме полум’я політичної нестабільності. Ми вже точно знаємо щонайменше три російські військові організації, які готові до дій в Росії – РДК, ЛСР та найманці Пригожина. Те, що відбувається зараз – лише початок", – впевнений Мусієнко.

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