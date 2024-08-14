Події у Курській області перевели війну на наступний етап, – Офіс Президента

Після початку подій в Курській області глобальні політичні спільноти доволі спокійно на це відреагували, і така реакція була справедливою. Адже Україна діє в межах 51 Статті Статуту ООН і має повне право на ведення оборонної війни на території Росії – країни-агресорки.

Про це в розмові з 24 Каналом заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що ЗСУ можуть проводити в Росії масштабні військові операції, спецоперації чи контроперації. І це є абсолютно юридично коректною дією з боку України, проти якої Росія розв'язала війну.

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Росія розраховувала, що Захід відреагує інакше

Подоляк зазначив, що Росія буде коментувати події довкола Курщини згідно зі своїми звичними наративами, які використовувала протягом декількох років. Однак сьогодні на них ніхто не буде звертати увагу. З його слів, якщо раніше світові спільноти висловлювали побоювання, закликали не дратувати Росію, аби убезпечитись від негативних наслідків з боку країни-агресорки, то сьогодні ситуація кардинально змінилась.

Війна – це війна. І вона поступово виглядає для Росії так, як має виглядати для країни-агресорки. У нас сьогодні з вами є зафіксований факт одноосібної агресії неспровокованого типу – з боку Росії. Вона буде за це юридично відповідати. Коли війна переноситься на територію агресора, то сприймається як війна справедливого типу,

– наголосив Подоляк.

Зі слів радника голови ОПУ, все, що буде далі робити Україна, буде трактуватись її партнерами як правильні дії. Однак звичайно, що Росія намагатиметься провокувати певну думку на Заході, наприклад, заявляючи, що Україна начебто вчиняє терористичні дії й атакує Курську область.

Це виглядає як анекдот. На це мало хто звертає увагу, навіть нейтральні країни на це також дивляться з подивом. Бо що таке перетин кордону в Курській області? А що ж тоді Росія робила в Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях України? Росіяни ж самі перетнули тоді кордон, спочатку у 2014 році, потім повномасштабно вторглися в 2022 році,

– зазначив Подоляк.

Активізувалися заяви Росії про зміну влади в Україні

Подоляк розповів, що російська служба зовнішньої розвідки в особі Наришкіна заявила, що буцімто західні еліти думають над тим, як змінити політичне керівництво в Україні. Називається прізвище Авакова, колишнього міністра МВС України. Радник голови ОПУ нагадав, що подібні заяви вже звучали під час повномасштабного вторгнення, після чого була зроблена пауза.

І знову сьогодні виходить анекдотичний персонаж Наришкін і продовжує говорити цю маячню. Росія сьогодні ні на що не впливає. Ні дії Росії, ні заяви Росії, ні поведінка Росії. Все, що сьогодні впливає на перебіг подій – це виключно дії та суб'єктність України,

– впевнений Подоляк.

Радник голови ОПУ зазначив, що останні 6 – 8 місяців було багато аналітичних дивних статей в ЗМІ, в яких говорилося, що в Росії є ресурси і вони продовжують тиснути. Він зазначив, що вони дійсно це роблять, користуючись своєю певною кількісною перевагою на деяких напрямках фронту. Але ці статті підводили до дивних висновків, що з Росією треба домовлятись практично на її умовах.

"Події в Курській області перевели війну на наступний етап: коли Росія поступово втрачає свою ініціативу і політично вже не домінує. Сьогодні операція в Курській області, дії України повертають в повному обсязі суб'єктність саме Україні. І західні політичні еліти знову ж таки дивляться на Росію вже інакше, розуміючи, що вона в цій війні точно не досягне своїх результатів", – підсумував Подоляк.