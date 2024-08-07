Росія почала використовувати для боротьби проти ЗСУ цивільних росіян. Зокрема, деяких екстрено зібрали та привезли в ангари.

Зібрали вороги тих, хто вміє керувати дронами або навчається на оператора безпілотника. Варто зауважити, що на Курщині вже запровадили режим надзвичайної ситуації.

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Що відомо про дії ворога на Курщині

Всіх, хто має досвід управління БпЛА чи навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли до ангара біля аеродрому "Халіно", де розміщений центр з підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг",

– розповів агент "Атеш" із центру подій.

За даними, які отримав партизанський рух, російські військові формують розрахунки із двох осіб: оператора та його помічника.

Навчати цивільних вони мають всього 10 годин, адже пропускають вивчення процесу прошивки та спаювання дронів.



Росія бере цивільних для боротьби із ЗСУ на Курщині та звозить їх у ангар біля аеродрому

Далі Росія хоче сформувати групи ударних безпілотників, щоб спробувати зупинити рух техніки.

Партизани закликали писати їм всіх, хто має якусь інформацію.