Росія формує "добровольчі" загони для "забезпечення безпеки" в Курській області, – ISW

У Курській області триває операція українських захисників. Тим часом російська влада формує "добровольчі" загони тероборони.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики ISW зазначили, що Кремль уникає передислокації досвідчених і боєздатних підрозділів, які воюють на Покровському й Торецькому напрямках.

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Росія формує загони тероборони в Курській області

Російські загарбники створюють нові "добровольчі" загони територіальної оборони у відповідь на операцію ЗСУ в Курській області. Аналітики зазначили, що це підкреслює небажання Путіна серйозніше протидіяти шляхом мобілізації через ризики суспільного невдоволення або широкомасштабних передислокацій через можливі зриви наступальних операцій Росії на Сході України.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області 29 серпня публічно оголосив про створення "добровольчого" загону "БАРС-Курськ". Основним завданням буде нібито "забезпечення безпеки" в Курській області та заселення прикордонних населених пунктів регіону в невизначені терміни

Також Смирнов заявив, що загін співпрацюватиме з російськими військовими й штабом "контртерористичної операції", які здійснюють нагляд за поточними діями Росії в Курській області. Окрім того, нібито "надаватиме гуманітарну підтримку" жителям прикордонних населених пунктів.

Чиновник заявив, що "добровольці" підпишуть шестимісячні контракти, "пройдуть навчання" й отримають будь-яку "необхідну" зброю для виконання своїх обов'язків. Оголошення про набір у загону опублікували 24 серпня.

Зауважимо, 29 серпня речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев повідомив, що окупанти формують нову "добровольчу" бригаду для підтримки угрупування "Сєвєр", яке діє на Харківщині. До її складу входитимуть 3 окремі загони. Зокрема, "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" і "Барс-Бєлгород". Загалом 4921 військовослужбовця. Завданням нової бригади агресора буде підтримка угруповання військ "Сєвєр".

Формування цих нових добровольчих загонів БАРС (Бойовий резерв армії Росії) узгоджується з очевидною стратегією Кремля уникати передислокації досвідчених або боєздатних підрозділів, які беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках, до Курської області через побоювання щодо уповільнення темпів російських наступальних операцій на цих пріоритетних напрямках,

– зазначили в ISW.

До речі, в американському Інституті вивчення війни зауважили, що Путін постійно покладався на "добровольчі" й "нерегулярні" формування, щоб полегшити обмеження російської сили під час війни. Диктатор уникав оголошення загальної мобілізації чи "іншого раунду" часткової, які були б неймовірно непопулярними серед російського суспільства.

"Путін майже напевно залишається вкрай несхильним до оголошення загальної мобілізації та, ймовірно, продовжуватиме покладатися на нерегулярні формування для протидії українській операції в Курській області", – зазначили в ISW.