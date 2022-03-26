Події в Україні – сигнал для Європи та світу, ця реальність нікуди не подінеться, – Верещук

26 березня 2022 , 15:45
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Джерело:

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

В ефірі нідерландської телерадіокомпанії NOS-NTR віцепрем’єрка Ірина Верещук нагадала: те, що відбувається в Україні – сигнал для Європи й світу. Вона наголосила, що Путін кинув виклик усьому західному світу.

Верещук закликала Європу допомогти Україні в боротьбі проти російських окупантів, зокрема, надати необхідну зброю. 

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Війна в Україні стосується кожного європейця

Ірина Верещук підкреслила, що зараз Путін воює не проти України, а зі всім західним світом.

Він хоче продемонструвати, що станеться, якщо його умови не виконуватимуться. Путіна необхідно зупинити. Це наша спільна свята справа,
– зазначила віцепрем’єр-міністерка.

Для перемоги над таким зухвалим ворогом потрібна високоточна зброя, яку Україна просить у партнерів. В іншому випадку Європа ризикує перетворитись на зону бойових дій.

Віцепрем’єр-міністерка констатувала: ситуацію добре розуміють багато країн. Зокрема, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія. Вона також подякувала народові та уряду Нідерландів за солідарність, підтримку та допомогу.

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До речі, днями  Європейський Союз розповів про плани збільшити фінансову допомогу Україні на закупівлю зброї до одного мільярда євро. Таку інформацію повідомила федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Деталі термінів та конкретних видів озброєння не будуть розголошені з міркувань безпеки.
Автор: Юлія Бабич