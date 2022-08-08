Росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, – Подоляк

Окупанти заявили, що замінували Запорізьку АЕС в Енергодарі. Це найбільша атомна електростанція у Європі.

Радник керівника Офісу Президента Михайла Подоляка заявив, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС. Окупанти зберігають снаряди у цехах станції та погрожують все підірвати й залишити "випалену землю".

До теми Працівниця Запорізької АЕС потрапила в реанімацію через обстріли російських окупантів

"Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?", – написав Подоляк.

Обстріли АЕС

російські вбивці 5 серпня обстріляли Запорізьку АЕС. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що було 3 влучання біля промислового майданчика. Відомо, що пошкодили високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора ЗАЕС. На щастя, не зафіксували викиду радіоактивних речовин.

Повторно окупанти гатили по ЗАЕС ввечері 6 серпня. Цього разу влучили поблизу контейнерів відпрацьованого ядерного палива. В Енергоатомі вважають, що загарбники цілились саме по 174 контейнерах, які стоять просто неба. У кожному з них по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Внаслідок атаки 6 серпня росіяни пошкодили 3 датчики радіаційного моніторингу. Крім цього, знищили 800 квадратних метрів вікон.

Зауважте ЗАЕС пов'язана з Україною лише однією лінією, це дуже небезпечно, – "Енергоатом"

Погрози від окупантів

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії, командувач гарнізону ЗАЕС Валерій Васильєв назвав загарбників в Енергодарі "воїнами-визволителями, які не мають іншого шляху". Він запевнив, що росармія готова до підриву ЗАЕС.

"Тут буде або російська земля – ​​або випалена пустеля", – наголосив окупант.

Зверніть увагу – що росіяни роблять на ЗАЕС: дивіться відео