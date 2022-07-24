Чому Європа так повільно надає Україні зброю: пояснення Подоляка

Михайло Подоляк заявив, що Європа звикла до певного ритму життя. На думку радника глави ОП, повільне постачання зброї відбувається з декількох причин.

Відповідну інформацію повідомив Михайло Подоляк. Варто пригадати, що найбільше допомогти українським військовим пообіцяла Велика Британія з країн Європи.

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Подоляк назвав причини повільного постачання зброї з Європи

Радник глави Офісу Президента пояснив, чому ми так повільно отримуємо зброю від Європи.

Європа звикла до певного ритму життя. Це консервативні суспільства, як правило. Вони вважали неможливим побачити таку війну, яка була в 1939 – 1945 роках,

– пояснив Подоляк.

Окрім того, радник Андрія Єрмака назвав ще низку причин повільного постачання зброї Україні:

росія довгий час працювала над тим, щоб вважатись партнером європейського суспільства. Пригадав про доктрину Ангели Меркель про те, що росія – це дуже важливий член для Євросоюзу і саме для Німеччини у 2008 році ця концепція була прийнята на озброєння і росія поступово зближалась з певним рядом країн ЄС;

європейська бюрократія – це велика проблема. Не проблема війни чи сьогоднішнього часу – це проблема будь-якої країни, коли треба все узгодити у великому колективі – Євросоюзі. Це займає певний час;

треба ухвалити для себе ключове рішення – стати лідером. Не всі європейські політики готові були бути лідерами, тобто брати на себе таку відповідальність, як взяв Володимир Зеленський;

міжнародні інституції – це були теоретичні інституції. Вони взагалі не розуміли практично, як буде відбуватись той чи інший процес та якого типу буде війна.

Михайло Подоляк пригадав, що всі вважали, що будуть гібридні, кібервійни, але не буде стандартної конвенціональної війни, яка знищує все підряд – б'є по цивільних кварталах та інфраструктурі, крилаті ракети прилітають на відстані в понад тисячу кілометрів.

"Все це міняється і зброя буде йти в Україну в обсязі, який потрібен", – запевнив Подоляк.

Також радник Андрія Єрмака пояснив, що:

росія роками вкладала багато грошей, щоб фінансувати політичні партії, суспільні рухи, медійні проєкти;

все це зараз намагається зменшити кількість зброї чи іншої допомоги, яка йде в Україну або ж дискредитувати це все;

це все не спрацює.

Коротко про зброю для України від Європи

У липні Європол заявив про ймовірність торгівлі важким озброєнням Україною на "чорному ринку". Доказів немає, тому в Європолі додали, що вони задоволені співпрацею з Україною та пояснили, що лише заявили про "потенційно загрозу". Назвали і її причину – бойові дії в Україні.

У липні Євросоюз заявив про збільшення військової допомоги Україні. В ЄС 18 липня узгодили 5 транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро.

Варто пригадати, що в п'ятірку країн, що пообіцяли надати Україні найбільше допомоги, увійшли США, Велика Британія, Німеччина, Польща та Канада.

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