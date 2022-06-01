Подоляк пояснив, як Росія відкрито вбиває переговорний процес з Україною

Михайло Подоляк розповів, як Росія вбиває переговорний процес з Україною. Представники переговорної групи країни-окупантки відкрито пропонують вкрасти частину української території.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив: хто ж тоді насправді вбиває перемовний процес. Про що взагалі можна домовлятися, якщо Росія продовжує вбивати.

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Представники російської переговорної групи відкрито пропонують вкрасти частину території та силоміць приєднати її до Росії. То хто насправді вбиває перемовний процес? І про що можна домовлятися, якщо Росія знову доводить свою неадекватність, продовжуючи красти та вбивати,

– заявив Подоляк.

"Україна публічно помножила Росію на нуль"

Подоляк розповів, що за три місяці війни Україна буквально помножила Росію на нуль. Усе відбулося публічно, тому репутація країни-окупантки зруйнована.

Радник керівника ОП додав, що упродовж багатьох років Росія намагалася створити собі образ мілітарної держави. Передбачалося, що її боятимуться й тому йтимуть назустріч. Росія не гребувала нічим, аби показати, що вона начебто справді може "прийти і поставити, як казали в ній, усіх на коліна".

Однак усе пішло не за планом.

"Ми їхню репутацію помножили на нуль. І це велика шана Україні за те, що ми зробили це публічно. Росію потрібно множити на нуль лише публічно", – додав Подоляк.

Україна отримає всю необхідну зброю

Подоляк заявив, що Україна отримає всю необхідну зброю. Водночас це може статися не так швидко, як хотілося б. За словами радника керівника ОП, це погано, бо Україна потребує зброю якомога швидше. Водночас необхідна зброя надійде, адже є антиросійський та проукраїнський консенсус у політично-військових елітах Заходу.

Україна воюватиме до переможного кінця

Подоляк наголосив, що Україна воюватиме з Росією до переможного кінця. Світ має бути єдиним, адже в іншому випадку його чекають негативні наслідки. Людство могло б говорити про цивілізаційний прогрес. Однак "з російського середньовічного табору з вертухаями знову виповз людожер з очима, в яких порожнеча і ненависть".

"Україна воюватиме з Росією до переможного кінця. Ми не маємо інших варіантів", – наголосив Подоляк.

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