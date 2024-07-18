Наполягають на 3 речах, – Подоляк назвав країни, які реально розуміють ризики непрограшу Росії

Є переконання, що політичні еліти Європи та США усвідомлюють, які ризики несе Росія. Саме тому там і надалі будуть підтримувати Україну.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що ВВП країн, які підтримують Україна, більший в понад 25 разів за російський. Але тут важливіше питання політичної волі.

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Росія конкретно показує, що може чекати на Захід

Як наголосив Подоляк, можна вести дискусії, хто ж переможе на виборах США. Але є віра, що політичні еліти як Європи, так і США, незалежно від поглядів, усвідомлюють, що зараз відбувається. Росія хоче показати себе домінуючою державою. Вона намагається зафіксувати за собою "право на вбивства".

Якщо Росія не програє таку масштабну війну, залишиться на окупованих територіях, то буде говорити, що має право прописувати міжнародні правила. І для мене буде дивно, що США погодяться на це. І будуть більше платити, щоб Росія не атакувала,

– сказав Подоляк.

США не відмовляться від ролі глобального лідера. А якщо Росія не програє, тоді ці позиції суттєво похитнуться. Світ стане значно хиткішим.

Тоді буде тільки ескалація, зміна міжнародних правил, суттєве зростання інвестицій в безпекові архітектури та конфліктів різної інтенсивності й масштабу скрізь на планеті. Єдиний шлях до того, щоб мати гарантоване завтра – це підтримка України: фінансова, військова, інвестиційна у військові виробництва, дипломатична, інформаційна,

– підкреслив Подоляк.

У багатьох країнах Європи цілком усвідомлюють загрозу Росії. Йдеться про Фінляндію, Норвегію, Нідерланди, Швецію, частково Францію та Німеччину. Та й не тільки про них. Політичні групи ЄС, які підтримують Україну, наполягають на трьох важливих заходах:

додаткових інвестиціях у військове виробництво;

переформатування європейських армій.

переформатування НАТО.

Є лобісти, які зацікавлені, щоб НАТО дійсно став військовим альянсом, а не політично-військовим. Адже важливо, щоб учасники дійсно мали змогу дати жорстку відсіч, щоб ворог навіть і не думав нападати.