У Зеленського розповіли, що відбувається в Росії через "прорив" кордону

Путін приділив небагато уваги щодо ситуації в Курській області на зустрічі із членами російського радбезу. Міф про "монструозність" Росії продовжує розвалюватися.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що зараз представники режиму буквально "ховають свої страхи та переживання в підсвідоме". Колись усе це накопичиться – і розірве Росію.

До теми Путіну не повідомили про можливе вторгнення в Курськ, хоча розвідка знала про це, – Bloomberg

Режим Путіна не готовий до того, що світ змінився

Як наголосив Подоляк, росіяни не готові до того, що вони не можуть воювати "як собі захочуть, а інші не можуть заходити на російську територію".

Вони не готові до життя в новому світі, де немає більше червоних ліній. Де до вашої мілітарної складової не ставляться з повагою. Ви – ніхто. Вони до цього ще не звикли. І тому вони будуть і надалі ховати свої переживання. Це все тільки накопичуватиметься. Ви будете бачите все більше похмурих облич, які потім з неврозу перейдуть у стан складної психічної хвороби. Це добре, бо вона буде направлена на внутрішній розрив,

– сказав Подоляк.

Путінський режим хотів втриматися на плаву через зовнішню експансію. Вони не генерують додану вартість для своєї країни. Там створили ситуацію, коли дві треті населення живе в таборах. А одна третя може будувати кар'єру та заробляти.

Це – система, яка побудована на розбіжностях. Вона функціонувала через прямі заборони та вбивства опонентів. Паралельно завжди йшли міфи про те, що Росія – надзвичайно потужна країна.

Путінський режим в шоці з того, що відбувається в Росії. Виявилося, що територія не є недоторканною. Червоних ліній немає, а Путін не є "геніальним стратегом". Історичну репутацію, концепцію мілітарної домінанти, російський ВПК – все це він "обнулив",

– підкреслив Подоляк.

Путін допоміг здійснити розростання НАТО. Європа зрозуміла, що треба перебудувати безпековий простір. Україна посилила свою суб'єктність. А інші країни колишнього СРСР, як от Вірменія, все більше усвідомлюють власну суб'єктність. Є й інший приклад – Грузія. Але цілком ймовірно, що з часом там знову зміниться курс через розбіжності людей та уряду.

Путін – людина з дуже обмеженими інтелектуальними здібностями. Він взагалі не володіє логікою як інструментарієм. Тому накопичення розбіжностей та травматичні прецеденти, які вони бачать у Курській області, приведуть до внутрішнього розриву. Треба тільки цього дочекатися,

– зауважив Подоляк.