"Путін роздратував Китай": в ОП сказали, чим Кремль розлютив Пекін

Китай продовжує співпрацювати з Росії. Але певні дії диктатора Владіміра Путіна там викликають роздратування.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що співпраця Росії та Китаю триває. Зокрема, взаємодія йде й у сфері дронобудування.

Дивіться також "Переговори та закінчення війни": що не так із новим мирним планом Трампа і чи існує він взагалі

Найгірше те, що Захід у цій ситуації не є послідовним. Він засуджує допомогу, яку Китай надає країні-агресорці. Але натомість самі західні компанії подекуди співпрацюють з Росією.

На Заході кажуть, що є співпраця Китаю та Росії. А чому її може не бути? Які є негативні наслідки для Китаю? От сьогодні КНДР, попри заборони та навіть резолюції ООН, передала Росії 5 мільйонів снарядів. Яке покарання отримала КНДР? Ніякого. То чому хтось має відмовлятися від такого спекулятивного ринку?

– сказав Подоляк.

Це стосується й інший держав. Зокрема ОАЕ, Туреччини тощо. Вони не хочуть відмовлятися від спекулятивного ринку, де можуть отримати знижені ціни на сировину, продавати власні товари тощо. При цьому деякі європейські країни також продовжують співпрацювати з Росією. Щоб цього не відбувалося, мають бути серйозні покарання для такої діяльності.

Чому Росія роздратувала Китай

Як наголосив Подоляк, деякі дії Путіна дійсно дратують Китай. Зараз російський диктатор ігнорує так звані "миротворчі ініціативи", які висловлює Пекін. Там пропонують припинити вогонь. А Путін фактично пропонує, аби це односторонньо зробила Україна – і тільки тоді, можливо, будуть переговори. Це дійсно неадекватна позиція

Ситуативно війна повністю влаштовує Китай, бо дає можливість перерозподілити політичні, економічні впливи та збільшити свій вплив. Але довга та високоінтенсивна війна не влаштовує Китай, бо впливає на його репутацію. Якщо він такий могутній, то чому не може вплинути на країну, яка повністю залежить від нього,

– зауважив Подоляк.