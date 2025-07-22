У Зеленського прокоментували законопроєкт, який обмежить повноваження НАБУ та САП

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який підпорядковує НАБУ та САП генпрокурору. У Центрі протидії корупції вже заявили, що фактично йдеться про знищення незалежності цих структур.

Про це в ефірі 24 Каналу спілкувалися з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком. Тут варто дочекатися офіційних коментарів від правоохоронців. Але, на його думку, цей процес відбувається в рамках реформи правоохоронної системи.

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Чому ухвалили законопроєкт про НАБУ і САП?

Як наголосив Подоляк, незалежно від того, який орган здійснює провадження, над ним має бути контроль. Це реалізовано і в інших країнах.

Генеральний прокурор – це генеральний прокурор. Він має контролювати усі провадження незалежно від того, який орган їх проводить. Так само це відбувається в низці інших країн. У США, до прикладу, це контролює і генеральний прокурор, і Міністерство юстиції,

– зазначив Подоляк.

За його словами, це важливо, враховуючи те, що деяких представників правоохоронних органів, які займали високі посади, підозрюють у комунікації з представниками Росії. Однак потрібно дочекатися офіційних коментарів від правоохоронців, коли усе буде завершено.

Зверніть увагу! 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали операцію з "нейтралізації російського впливу". Деяких співробітників НАБУ підозрюють у зв'язках з Росією та шпигунстві на користь ворожих спецслужб.

Додамо, 22 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт, який підпорядковує НАБУ та САП генеральному прокурору. За нього проголосували 263 депутати. У Центрі протидії корупції вже наголосили, що цей законопроєкт знищує антикорупційні реформи та повертає Україну в часи Януковича.