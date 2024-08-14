Затримання кадирівців позитивно вплине на обмін полоненими, – ОП

Сили оборони України захопили в полон кадирівців у Курській області. Є сподівання, що це позитивно вплине на обміни з Росією.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що затримання кадирівців та російських строковиків мало б пришвидшити обмінні процеси з Росією.

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Буде більше можливостей

Як наголосив Подоляк, Росія має певні тригери, за які продовжує триматися та спекулювати на цьому. Саме тому є певні труднощі з обмінами. Росія досить інертно їх проводить. Вона не зацікавлена в тому, аби повертати власних громадян.

Попри це, в Росії є певні соціальні категорії, які є важливіші за контрактників. До них належать, зокрема, і кадирівці.

Ви слушно зауважуєте, що затримання кадирівців чи російських строковиків допоможе, на мій погляд, пришвидшити обмінні процеси. Це дозволить більш радикально підходити до того, хто на кого буде мінятися. І розблокує обмінні процеси, які Росія так інертно проводить,

– зауважив Подоляк.