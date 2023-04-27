На вулицях Москви буде різанина, – Подоляк про звільнення російських генералів

В Росії раптово звільнили з посади заступника міністра оборони генерал-полковника Міхаїла Мізінцева, якого називають "маріупольським м'ясником" Він відповідав за тилове забезпечення армії.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, це абсолютно звичайна новина для Росії. Адже там постійно обкрадають самі себе.

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Паралельно з Мізінцевим пішов і військовий, який займався постачанням танків для південного військового округу Росії. Все через те, що там крали двигуни.

"М'ясника" вріжемо по лаві підсудних

Як наголосив Подоляк, Мізінцев – не "м'ясник". Він – боягузлива особа, яка може лише зі свого бункера влаштовувати різанини серед населення інших держав. Про нього точно ніхто не забуде. І з часом самого Мізінцева вдарять по лаві підсудних.

Нам треба всіх їх зафіксувати на лавці підсудних обов'язково. Жорстко їх туди "впечатати". Вони мають відчути все. Вони мають достатньо жорстко, фізично страждати від юридичного процесу. І родина оцього Мізінцева... До речі, періодично розслідування є в ЗМІ, що родини цих Мізінцевих сьогодні спокійно по бутіках Відня та Монако ходять,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що у випадку санкцій проти російського військового командування не потрібно забувати і про їхні родини. Якщо людину називають "м'ясником", то як його дружина чи діти можуть спокійно прогулюватись по європейських магазинчиках.

Вони назавжди повинні сидіти у своєму умовному Воронежі. А сам Мізінцев має бути "впечатаний" у юридичну процедуру.

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Подоляк наголосив – Росія відчує наслідки за те, що прийшла вбивати людей в Україну. Усе військове командування відповість за те, що втягнули інших в абсолютно провальне завдання. І багато різних російських генерал-полковників, як припускає Подоляк, не дочекаються на свій суд.

Різні сумні настрої можна також побачити в "злитих" дзвінках російських олігархів. Записані телефонні розмови вже неодноразово з'являлися в інтернеті.

Вони вже відчувають наслідки цього, що відбувається сьогодні у війні з Україною. І взагалі в Росії. Це буде різанина (між своїми – 24 Канал). Вони вже відкрито говорять, що на вулицях Москви буде різанина. І це буде правильно. Історично вмотивовано,

– зауважив Подоляк.

В Росії звільнили "маріупольського м'ясника"