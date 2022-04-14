Подоляк: Росіяни хочуть перейти до плану "Б", – про нові цілі Росії у війні

Росіяни змінили свою тактику у війні в Україні через постійні невдачі. Їм потрібні хоча б якісь "перемоги", тому вони перейшли до плану "Б".

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк під час телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Росія працює шантажними технологіями, але це вже не діє на Україну, – Подоляк

Бойові дії будуть на Сході

Раніше, за словами Подоляка, росіяни не мали конкретних планів, окрім нісенітниць про "візьмем все за 72 години" тощо. Зараз вони зосереджують сили на окремих напрямках, зокрема на Донбасі, щоб мати хоча б якісь перемоги. Але Збройні Сили Україні до цього готові!

Вони концентруються на Донбасі, на Сході, на Півдні і хочуть створити там "сталінградську історію" для того, щоб отримати певні перемоги, щоб хоч щось продати в себе на внутрішньому ринку, – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що ресурсів в росіян досі багато. Тому розслаблятися не потрібно! Поки що Росія не настільки потерпає від санкцій, щоб перестати вкладати гроші у війну. Українська влада хотіла б, щоб міжнародні партнери ввели більш жорсткі обмеження.

ЗСУ до всього готові

Зіткнення на Сході будуть активними. Найприкріше те, що звідти ще не евакуювалися усі люди. Але, за його словами, українська армія готова давати відсіч. Є позитивні моменти:

Українська армія вже сильніша, ніж була на початку війни.

Партнери постійно допомагають. Зброя – є. Не так багато, щоб одразу прогнати росіян, але є. І продовжує прибувати.

Генштаб планує контрудари та контрвідповіді.

Президент тримає все під контролем.

Я маю оптимістичне бачення того, куди і як ми вийдемо в найближчі тижні з точки зору і військової, і політичної, і економічної ситуації в протистоянні з Росією, – зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, станом на 14 квітня українські військові вже знищили понад 19 900 російських окупантів.

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