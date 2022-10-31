Це щось дивне, – Подоляк розкритикував Amnesty International і Червоний Хрест за бездіяльність

Україна має дотиснути реформацію міжнародних інституцій. Зокрема, Amnesty International і Червоний Хрест.

Вони не виконують свої посередницькі функції. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, Amnesty International – це щось дивне. Так само Червоний Хрест. Щодо ООН – ситуація краща.

Подоляк зазначив, навіть Албанія на засіданні зазначала, що варто вже перестати слухати фейки Росії.

Скандальні вчинки Amnesty та Червоного Хреста

Amnesty International раніше стверджувала, мовляв, ЗСУ наражають на небезпеку мирне населення. Таким чином організація, яка мала б сприяти вирішенню конфлікту, поширює російські наративи та виправдовує геноцид Росії проти українського народу.

Подоляк ще тоді заявляв, що Amnesty International, як і будь-які інші міжнародні інституції, є несповна дієздатними. Таке враження, що вони взагалі не аналізують, що сьогодні відбувається в Україні.

Червоний Хрест також не виконує свої зобов'язання, особливо – щодо захисту полонених. Наприклад, комітет ЧХ не приїхав на зустріч з українською делегацією на лінії розмежування. Вони мали домогтися від російської сторони доступу до колонії в Оленівці.

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