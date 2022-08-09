росія – інша цивілізація: Подоляк розповів, які питання обговорюють Київ і москва

Михайло Подоляк заявив, що між Києвом та москвою фактично немає мирних каналів перемовин. Радник глави ОП додав, що росія не має гуманного ставлення до мирних людей.

Відповідну заяву радник Андрія Єрмака озвучив 8 серпня. Також він пояснював: якщо ми підемо на переговори з росією, її апетити зростуть, а війна продовжиться.

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Ми не можемо вірити, що росія виконає будь-які домовленості

Михайло Подоляк повідомив, що Україна та росія мають канали переговорів тільки щодо обміну тілами загиблих та військовополоненими.

росія – це країна, для якої немає гуманного підходу до війни чи ставлення до мирного населення на окупованих територіях. росія – це інша цивілізація,

– повідомив Подоляк.

Він також додав, що після 6 місяців війни ми не можемо продовжувати вірити, що москва виконає будь-які домовленості.

Останні новини щодо ймовірних перемовин з росією

8 серпня Михайло Подоляк заявив, що переговори з росією можливі лише після її кількох важливих поразок. Адже тепер москва пропонує неприйнятні речі.

Наразі, на думку радника Андрія Єрмака, москва обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. А також вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України.

Також Михайло Подоляк заявив, що Європа повинна надавати військову та фінансову підтримку, щоб Україна могла виграти цю війну.

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