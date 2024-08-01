У Зеленського сказали, чого очікувати від виборів у США

Президентські вибори у США будуть досить жорсткими та конкурентними. Українська влада зацікавлена в комунікації з обома кандидатами.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що обидва кандидати мають приблизно рівні шанси. І це є чудовим проявом демократії.

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Спокійно ставимося до будь-якого кандидата

Як наголосив Подоляк, варто спокійно ставитися до будь-якого кандидата. Тут питання стоїть у тому – або США залишаються глобальним лідером, або програють це лідерство Росії та її союзникам, якщо відмовляться від підтримки України. Тим паче вона не є настільки коштовною, як може здаватися. 60 мільярдів доларів – невелика частина від оборонного бюджету США у майже 900 мільярдів доларів.

Президент Зеленський максимально зацікавлений в тому, аби комунікувати з обома кандидатами. Вже була розмова із Дональдом Трампом. Також президент має особисті комунікації із Камалою Гарріс.

Для чого? Щоб чітко розуміти і прогнозувати, що очікувати Україні. Нам важливо, аби допомога була постійною; щоб було розуміння, на якому етапі війни ми перебуваємо. Нам важливо, щоб не було пауз. Перерва на 8 місяців, коли призупинили допомогу, не стосувалася необхідності чи відсутності необхідності підтримки України. Це було формування так званих стартових майданчиків для початку електорального циклу,

– наголосив Подоляк.

Адміністрація Байдена упродовж більш ніж двох років активно допомагала Україні. Звісно, були певні моменти, про які велися перемовини. Зокрема й щодо питання ударів по Росії. Однак Штати увесь цей час десь повільно, але просуваються вперед.

Тому я все-таки абсолютно позитивно оцінюю все, що робить для нас адміністрація пана Байдена. Без такої підтримки ми б точно не змогли побудувати оборонну систему, яка змогла протистояти одній з найбільших мілітарних країн світу з максимально агресивною внутрішньою ідеологією,

– зазначив Подоляк.