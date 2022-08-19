Елемент роспропаганди, – Подоляк спростував вкиди щодо зустрічі Зеленського та Ердогана

У соціальних мережах активно поширюють "зраду" на тлі переговорів Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом. Мовляв, другий приїхав, щоб схилити Україну до миру на умовах росії. В Офісі Президента пояснили, чому це неправда.

Такі інформаційні вкиди є черговим елементом російської пропаганди. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Зеленський буде жорстоко реагувати на будь-який тиск, – Подоляк

За словами чиновника, рішення провести зустріч у Львові було логістичним. Якихось додаткових підтекстів у цьому немає.

Тиснути на президента України чи ультимативно щось пропонувати – неможливо. Навпаки, президент буде жорсткіше реагувати на все це. Багато інформації про те, що Ердоган привіз якісь ультиматуми путіна і буде щось пропонувати – елемент великої інформаційної програми, яку проводить росія,

– наголосив Подоляк.

Він зазначив, що раніше росія досить примітивно працювала з пропагандою, а тому Україні не було складно відпрацьовувати контрнаступ. Однак зараз ворог вибудовує складніші конструкції й додає до них реальні факти. На цей раз вони заявили, що Ердоган – потужний гравець в регіоні, а тому може передавати суттєві пропозиції з обох боків. Проте Подоляк запевнив, що формувати порядок денний на переговорному процесі буде лише Україна.

Українці хочуть зупинити росію, а не невигідного миру

На якісь поступки росії не погодиться й українське суспільство. Після пів року кривавої війни люди хочуть зупинити росію, поставити її на коліна та вигнати з України.

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Іншого консенсусу поки що нема, і він в принципі не повинен бути,

– зазначив радник керівника ОП.

Чому Ердоган працює з росією

За словами Подоляка, українська влада активно пояснює турецьким колегам, чому мати певний рівень відносин з росією є невигідно і їх потрібно мінімізувати. Однак в Ердогана зараз важка соціально-економічна ситуація в країні – велика інфляція, безробіття. Тому турецький президент абсолютно залежний від російських енергоносіїв і торгівлі в акваторії Чорного моря. Його мотивація – внутрішня політика.

З погляду моралі Україну, звісно, мали б підтримувати всі країни. Негаразди, які є в європейських країнах, у Туреччині – в 10 разів більші. Треба розуміти, що найперше Ердоган дбає про внутрішню політику,

– підкреслив політик.

А, по-друге, в Ердогана з'явився шанс стати дійсно регіональним лідером, а це додасть йому балів на тлі майбутніх виборів.

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