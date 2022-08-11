Це дивно звучить, – Подоляк відреагував на пропозицію Індонезії щодо переговорів

В Індонезії планується осінній саміт G20. Президент цієї країни сказав, якби приїхав владімр путін та Володимир Зеленський, можливо, він був би готовий стати посередником для їх зустрічі.

В ефірі 24 каналу радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував, що з великою повагою, але наскільки глибоко президент Індонезії розуміє мотиви та причини війни. Наскільки взагалі розуміє, що таке сучасна росія. Тим більше – сучасна Україна.

Важливо росії повністю заблокували можливості для виготовлення сучасної зброї, – Подоляк

За його словами, це дивно звучить, коли людина взагалі не коментує війну росія – Україна.

Михайло Подоляк пояснив, яким повинен бути посередник:

має глибокі знання того, про що будуть люди розмовляти,

має глибоко розуміти проблему,

має поговорити з одним та з іншим,

має зрозуміти – чому в них точки зору абсолютно різні.

"Мені взагалі дивно, коли хтось каже "я готовий бути посередником". А що ти розумієш в слові "посередник"? Що ти будеш робити? Точно зможеш поговорити чи зробиш загальне фото напамʼять і скажеш, що був посередництво. Це не працює", – зазначив радник глави Офісу Президента.

Що важливо памʼятати

Михайло Подоляк зазначив, що важливо памʼятати – путін абсолютно ірраціонально мислить. Він абсолютно не розуміє того, що відбувається, а також немає всього обсягу інформації. Це відрізняє його від Володимира Зеленського, який дійсно має всю інформацію: мотиви війни, наслідки, як має закінчитися.

путін все ще живе в ілюзії, що контролює процес. Крім того, в нього є така психічна над мета – зайти в історію як потужний імператор, збирач земель,

– акцентував Михайло Подоляк.

"Якщо Зеленський абсолютно раціональний, сучасний політик, путін це політик – 17 сторіччя. Він останнім часом ким себе вважає? Олександром Невським. Я розумію, що потім можуть бути ще інші історичні образи, в які він перетворюється", – додав радник глави ОП.

Він зазначив, що в України є дуже тяжка місія. Адже, крім України, в нинішньому вигляді росію зупинити ніхто не зможе. Україна – єдина країна, яка абсолютно чітко розуміє, що роблять росіяни, хто вони, чому їх треба зупинити й чому ми заплатимо найбільшу ціну, щоб це зробити.

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