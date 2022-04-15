Подорожуйте безпечно: у МВС випустили низку важливих порад для українців
15 квітня 2022 , 14:50Читать новость на русском
За даними ООН, понад 4,6 мільйона українців виїхали за кордон, втікаючи від повномасштабної війни. Утім, виїжджаючи в іншу, незнайому для себе країну, варто дотримуватись правил безпеки.
Базові із них оприлюднили на сторінках Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також МВС України.
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Правила безпеки в дорозі
- Обирайте офіційних перевізників. Багато компаній пропонують безкоштовний або пільговий проїзд.
- Згуртуйтеся з тими, хто планує їхати у вашому напрямку. Переконайтеся, що діти мають супровід.
- Якщо подорожуєте в чиїйсь машині, обговорюйте умови поїздки заздалегідь.
- Сфотографуйте номерний знак машини та відправте друзям разом з активною геоміткою.
- Повідомте рідним про свій маршрут, домовтесь про час наступного контакту.
- У незнайомому місті користуйтеся громадським транспортом. Утримайтесь від нічних поїздок.
Поради щодо зберігання грошей та документів
- Не віддавайте нікому свій паспорт, або документ, що посвідчує особу. Показуйте їх лише на кордоні та в офіційних органах.
- Сфотографуйте документи, щоб зберегти копію на випадок втрати або крадіжки.
- Надішліть копію друзям, родичам і собі на електронну пошту, щоб отримати доступ навіть при втраті телефона.
- Ніколи не залишайте свій паспорт як заставу.
- Носіть готівку при собі, але у безпечному місці. Розділіть суму на кілька частин та заховайте в різних місцях.
- Запам'ятайте номер своєї банківської картки. Нікому не повідомляйте паролі, пін-код та CVV-код.
Як обрати надійне житло
- Намагайтеся користуватися житлом, яке надають органи влади та надійні громадські організації
- Якщо ви бронюєте житло онлайн, обов'язково перевірте відгуки.
- Якщо у вас є місце для ночівлі, але ви не відчуваєте себе там у безпеці – покиньте його.
- Якщо ви зупинилися у когось вдома, запитайте, чи очікують від вас щось в обмін на проживання.
- Завжди повідомляйте родичам або друзям про місце вашого перебування.
- Збережіть на мобільному телефоні номери екстрених служб та волонтерських організацій.
Поради, які допоможуть перевірити отриману інформацію
- Завжди перевіряйте інформацію, яку отримуєте, у офіційних джерелах: сайти органів державної влади, ЗМІ, громадські організації.
- Не підписуйте жодні папери, якщо не розумієте, про що в них йдеться. Шукайте волонтерів, які їх перекладуть.
- Якщо вам пропонують роботу і не надають адреси та імені роботодавця, дізнайтеся більше про компанію.
- Не погоджуйтесь на пропозицію, якщо на вас тиснуть, або просять віддати документи під приводом, що вирішать усі формальності.
- Перевіряйте особливо уважно пропозиції роботи з безкоштовним проїздом та проживанням.
- У разі сумнівів звертайтеся до поліції або громадських організацій.
Додаткові правила безпеки
- Не передавайте стороннім особам свій мобільний телефон. Запам'ятайте номери людей, які допоможуть у разі втрати телефона.
- Якщо відчуваєте, що можете стати жертвою торгівлі людьми чи експлуатації, зверніться в поліцію, до місцевої влади, в посольство.
- Стережіться занадто наполегливих "волонтерів". Допомогу пропонують, а не нав'язують.
- У разі небезпеки направляйтеся у багатолюдне місце.
- Регулярно підтримуйте зв'язок із рідними. Встановіть графік, домовтеся про кодове слово, яке означатиме, що ви у небезпеці.
- Не повідомляйте особисту інформацію стороннім людям, крім офіційних осіб чи прикордонників.
Усі поради в одному місці / Інфографіка Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
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