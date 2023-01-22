Чи є військовозобов'язаними українці з подвійним громадянством

Наприкінці 2022 року уряд затвердив правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Нововведення вже викликали неабиякий резонанс серед суспільства.

24 Канал разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком з'ясували, що це означає. Читайте повністю у нашому матеріалі.

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Що робити українцям, які мають два паспорти

Наразі за кордоном перебувають близько 7 – 8 мільйонів людей. Переважно це жінки та діти. Однак серед них є і чоловіки призовного віку. Зазначимо, що чимало громадян України працювали за кордоном і до 24 лютого. До 2023 року вони фактично були в такий собі "сірій зоні".

Зокрема, вирішили пояснити щодо українців за кордоном, які живуть там давно, мають місцеві паспорти. Україна досі не врегулювала питання подвійного громадянства. Чи не спричинить постанова Кабміну нових проблем?

Слід розуміти, що за законодавством, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то в правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Коментар юриста

Таким чином, наявність подвійного громадянства не виключає той факт, що особа, як громадянин України є військовозобов’язаною. Відтак, всі обов’язки, визначені новим порядком, поширюються і на неї.

На мою думку, відповідні законодавчі зміни є наразі більше декларативними. Якщо взяти до уваги суспільний резонанс, то законодавець фактично на рівному місці викликав цілу хвилю дискусій серед населення. З огляду на це, для застосування цих норм на практиці необхідні законодавчі роз’яснення та подальша імплементація, тобто надання повноважень дипломатичним установам та регулювання питання відповідальності,

– підсумував юрист.

Як буде діяти цей військовий облік у дипустановах