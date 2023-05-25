Погані новини для росіян, – у ЗСУ показали відео зі здоровим Залужним
Джерело:Анатолій Штефан
У ЗСУ спростували фейки російської пропаганди, мовляв, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав "важку травму". Головнокомандувач ЗСУ перебуває на робочому місці та працює над деокупацією українських територій.
Український військовослужбовець, полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан показав відео зі здоровим Валерієм Залужним. Штефан показав відео із Залужним і заявив, що ролик знято 25 травня.
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Що Залужний сказав українцям
"Щиро дякую усім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні – завжди. Дякую усім!", – сказав Залужний.
Валерій Залужний здоровий: дивіться відео
Штефан зазначив, що Залужний почувається добре та продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів. "З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!", – зазначив він.
Депутатка Верховної Ради Анна Пуртова у фейсбуці також опублікувала світлину з Валерієм Залужним. Вона написала: "Скоро все дізнаєтесь".
Анна Пуртова поширила світлину з Валерієм Залужним / Фото з фейсбуку нардепки
Що відомо про фейки росіян про Залужного
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 20 травня звернула увагу на те, що росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Валерія Залужного. Вона наголосила, що головнокомандувач на робочому місці та виконує свою роботу.
- За словами Маляр, це типова інформаційна технологія, яка спрямована на деморалізацію нашого війська. Заступниця міністра оборони зазначила, що росіяни вирішили поширювати фейк через пік напруги в Бахмуті.
- Також на фейк російської пропаганди відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Росіяни стверджували, що Залужний нібито отримав осколкові поранення внаслідок ракетного удару по командному пункту під Херсоном на початку травня.
- Данілов додав, що президент 24 травня заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом він додав, що фейками про Залужного росіяни намагаються "перебити" ганьбу щодо Бєлгорода.