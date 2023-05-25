Погані новини для росіян, – у ЗСУ показали відео зі здоровим Залужним

У ЗСУ спростували фейки російської пропаганди, мовляв, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав "важку травму". Головнокомандувач ЗСУ перебуває на робочому місці та працює над деокупацією українських територій.

Український військовослужбовець, полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан показав відео зі здоровим Валерієм Залужним. Штефан показав відео із Залужним і заявив, що ролик знято 25 травня.

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Що Залужний сказав українцям

"Щиро дякую усім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні – завжди. Дякую усім!", – сказав Залужний.

Валерій Залужний здоровий: дивіться відео

Штефан зазначив, що Залужний почувається добре та продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів. "З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!", – зазначив він.

Депутатка Верховної Ради Анна Пуртова у фейсбуці також опублікувала світлину з Валерієм Залужним. Вона написала: "Скоро все дізнаєтесь".



Анна Пуртова поширила світлину з Валерієм Залужним / Фото з фейсбуку нардепки

Що відомо про фейки росіян про Залужного